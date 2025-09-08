अमेरिका में जींद के युवक की हत्या, शव लाने के लिए तंगी से जूझ रहा परिवार

हरियाणा के जींद जिले के बराह कला गांव का 26 वर्षीय युवक कपिल अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि कपिल 2022 में 45 लाख रुपये खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका गया था और वहां स्टोर पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था.

जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को कपिल अपनी ड्यूटी पर था. उसी दौरान एक अमेरिकी व्यक्ति खुले में पेशाब कर रहा था. कपिल ने उसे मना किया तो उस व्यक्ति ने कपिल पर गोली चला दी. गोली लगने से कपिल गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा.

अमेरिका में भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या

आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कपिल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कपिल का जन्म 22 मई 2000 को हुआ था. वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था.

परिवार खेतीबाड़ी करता है और दो बहनें भी हैं. कपिल के पिता ईश्वर ने बताया कि परिवार ने बड़ी मुश्किल से 45 लाख रुपये जुटाकर बेटे को डंकी के रास्ते अमेरिका भेजा था. अब परिवार के सामने कपिल के शव को भारत लाने की आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है.

कपिल के शव को भारत लाने की आर्थिक समस्या खड़ी हुई

कपिल के ताऊ के बेटे दीपक ने कहा कि कपिल दो बहनों के बीच अकेला भाई था. अमेरिका जाकर उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी. लेकिन खुले में बाथरूम करने से रोकना ही उसकी मौत का कारण बन गया. परिवार ने सरकार से अपील की है कि बेटे के शव को भारत लाने और अंतिम संस्कार में मदद की जाए.

