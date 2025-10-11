scorecardresearch
 

मौत के 5 दिन बाद भी नहीं हुआ IPS पूरन का अंतिम संस्कार, IAS पत्नी की ये मांग है बड़ी वजह

हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में मौत के पांच दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उनका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं हुआ है. पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने पहले सुसाइड नोट में दर्ज आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और परिवार ने कहा है कि उसके बाद ही वो उन्हें अंतिम विदाई देंगे. इस बीच IAS एसोसिएशन ने भी हरियाणा सरकार सरकार से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह किया है.

IPS अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी ने की न्याय की मांग (Photo: ITG)
IPS अधिकारी पूरन कुमार की पत्नी ने की न्याय की मांग (Photo: ITG)

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. मौत के पांच दिनों बाद भी अभी तक न तो उनका पोस्टमार्टम हुआ है और न ही परिवार अंतिम संस्कार करने को तैयार है.

5 दिनों से मॉर्च्यूरी में है IPS पूरन कुमार का शव

पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की मांग है कि पहले इस मामले में सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम दर्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें एफआईआर के 'सस्पेक्ट कॉलम' में शामिल किया जाए.

परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार को अंतिम विदाई नहीं देंगे. उनका शव अभी भी अस्पताल के मॉर्च्यूरी में रखा हुआ था. हालांकि अब शनिवार को मृत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का शव पीजीआई लाया गया जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा.

इस बीच हरियाणा IAS एसोसिएशन ने राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से इस पूरे मामले को उच्चतम गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देखने की अपील की है.

अमनीत पी कुमार के समर्थन में उतरा  IAS एसोसिएशन

एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि मृतक अधिकारी की पत्नी और हरियाणा सरकार में आयुक्त-सचिव के पद पर कार्यरत वरिष्ठ IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार द्वारा मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों को भेजे गए ज्ञापन में जिन मुद्दों को उठाया गया है, उनकी गहराई से जांच की जानी चाहिए.

एसोसिएशन ने कहा कि 'अमनीत पी. कुमार द्वारा 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हरियाणा को और 8 अक्टूबर को सेक्टर 11 थाना, चंडीगढ़ में दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्कलंक जांच कराई जानी चाहिए.'

SIT ने शुरू की जांच

वहीं उनकी मौत की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने एसआईटी का गठन किया है. जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) उनके घर भी पहुंची थी. हालांकि, पूरन कुमार के परिवार ने अब तक पोस्टमार्टम के लिए अनुमति नहीं दी है, क्योंकि अमनीत कुमार ने एफआईआर में दर्ज तथ्यों को 'अधूरा' बताया है.

जानकारी के मुताबिक 2001 बैच के IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार, हाल ही में रोहतक के सुंनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आईजी के रूप में तैनात थे. उन्होंने आत्महत्या से पहले आठ पन्नों का एक 'फाइनल नोट' छोड़ा था, जिसमें उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें हरियाणा DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया शामिल हैं, पर मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया था. अब उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी 'अमनीत पी. कुमार' सीधे तौर पर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं.

लेटेस्ट

