scorecardresearch
 

Feedback

IPS पूरन कुमार सुसाइड केस में नया मोड़, IAS पत्नी ने पुलिस के सामने रखी नई डिमांड, दे दी चेतावनी

आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या केस में उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार ने सेक्टर-11 के थान में पुलिस को नया आवेदन दिया है. उन्होंने मांग की है कि सुसाइड नोट में दर्ज सभी अधिकारियों को एफआईआर के 'सस्पेक्ट कॉलम' में शामिल किया जाए. परिवार ने अब तक पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी है. शव चौथे दिन भी सेक्टर-16 अस्पताल की मोर्चरी में रखा है.

Advertisement
X
IPS पूरन कुमार की पत्नी ने थाने में दिया नया आवेदन (Photo: Screengrab)
IPS पूरन कुमार की पत्नी ने थाने में दिया नया आवेदन (Photo: Screengrab)

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने अब नया आवेदन देकर पुलिस से बड़ी मांग की है. अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कहा है कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, उन्हें एफआईआर के 'सस्पेक्ट कॉलम' (संदिग्ध कॉलम) में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा है कि इन अधिकारियों के नाम केवल उल्लेख मात्र न रहें, बल्कि उन्हें जांच के दायरे में लाया जाए.

मौत के चार दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं

अमनीत पी कुमार का यह कदम उस समय सामने आया है जब उनके पति, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत के चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवार ने अब तक पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी है. शव अभी भी सेक्टर-16 के अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है. परिवार का कहना है कि जब तक न्याय की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

IPS पूरन का अब तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार (Photo: Screengrab)
मौत के 4 दिन बाद भी नहीं हुआ IPS पूरन का पोस्टमार्टम, IAS पत्नी ने रखी 4 मांगें 
कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं IPS पूरन कुमार (Photo: ITG)
IPS पूरन कुमार ने लिखी थी वसीयत, पत्नी के नाम की पूरी संपत्ति 
ADGP Y Puran Kumar
पूरन को परेशान करने वाले IPS की लिस्ट, दर्ज है सबका रोल 
IPS पूरन कुमार की मौत मामले में बड़ा खुलासा (Photo: Screengrab)
IPS पूरन ने बॉडीगार्ड से ली थी पिस्टल, FIR में हुए खुलासे से चौंक जाएंगे आप 
राहुल गांधी ने हरियाणा आईपीएस मामले के पीछे जातिगत भेदभाव को बताई वजह
'सामाजिक ज़हर का प्रतीक...', हरियाणा IPS सुसाइड मामले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी, RSS पर साधा निशाना 

आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या से पहले 9 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 12 वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. इस सुसाइड नोट के आधार पर सेक्टर-11 थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसमें आरोपियों के नाम सिर्फ 'नामजद' के रूप में जोड़े गए हैं, 'संदिग्ध के रूप में नहीं.

Advertisement

पत्नी अमनीत पी कुमार ने दिया नया आवेदन

अमनीत पी कुमार ने अपने ताजा आवेदन में लिखा है कि यह मामला सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि लगातार मानसिक शोषण का परिणाम है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सभी नामित अफसरों को संदिग्ध सूची में रखा जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो परिवार आगे कानूनी कदम उठाने को मजबूर होगा.

इस बीच, चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही परिवार से मिल चुके हैं, लेकिन परिवार अब 'पहले न्याय, फिर अंतिम विदाई' की मांग पर अड़ा हुआ है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement