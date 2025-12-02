scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हरियाणा की 1.17 करोड़ वाली VIP नंबर प्लेट की डील फेल, बोली लगाने वाला नहीं जमा कर सका रकम

हरियाणा में रिकॉर्ड 1 करोड़ 17 लाख रुपये में बिकी नंबर प्लेट HR88B8888 की डील रद्द हो गई है. हिसार के ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार बोली जीतने के बावजूद तय समय तक भुगतान नहीं कर सके. तकनीकी दिक्कत और परिवार की असहमति इसकी वजह बताई गई. लगातार ‘8’ वाली इस VIP प्लेट की नीलामी अब दोबारा होगी. हरियाणा में महंगे नंबरों का क्रेज बढ़ रहा है और कई नंबर लाखों में बिक रहे हैं.

Advertisement
X
VIP नंबर का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. (Photo: ITG)
VIP नंबर का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. (Photo: ITG)

हरियाणा में पिछले हफ्ते ऐसी नंबर प्लेट ने सुर्खियां बटोरी थीं, जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह गए थे. 'HR88B8888' नंबर प्लेट ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड 1 करोड़ 17 लाख रुपये में बिक गई थी. इसे देश की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट माना जा रहा था. लेकिन ‘8’ की इस लकी सीरीज़ को मानो किसी की नज़र लग गई, क्योंकि यह डील अब रद्द हो चुकी है.

बोली लगाने वाला सुधीर रकम नहीं भर सके
हिसार के ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार ने यह नंबर पाने के लिए करोड़ों की बोली लगाई थी. नियम के मुताबिक अंतिम तिथि 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक पूरी राशि जमा करनी थी, लेकिन वह भुगतान पूरा नहीं कर पाए. सुधीर का कहना है कि उन्होंने शनिवार रात कई बार पोर्टल पर पेमेंट करने की कोशिश की, मगर वेबसाइट बार-बार एरर दिखाती रही.

क्यों खास था यह नंबर?
नंबर HR88B8888 को लोग खास इसलिए मान रहे थे क्योंकि इसमें लगातार कई ‘8’ आते हैं, और ‘B’ आकार में देखने पर ‘8’ जैसा ही लगता है, यानी यह पूरी तरह ‘8’ की लड़ी वाला नंबर बन गया था. सिर्फ 50 हजार रुपये बेस प्राइस से शुरू हुई नीलामी मिनटों में 1 करोड़ पार कर गई.

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था हरियाणा का जिक्र
'PM मोदी द्वारा गीता के संदेश का वैश्विक प्रसार हरियाणा के लिए सम्मान', CM सैनी ने जताया आभार 
हरियाणा में वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी की हत्या 
CJI Surya kant.
'चारपाई' पर खड़ा लोकतंत्र, ढांचा कड़ा और रस्सियां लचीली… CJI ने दी डेमोक्रेसी की 'स्वदेशी' मिसाल 
वेटलिफ्टर की पीट-पीटकर हत्या (Photo: Screengrab)
शादी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर इंटरनेशनल पैरा वेटलिफ्टर की बारातियों ने कर दी हत्या 
Advertisement

अब दोबारा होगी नीलामी
सुधीर द्वारा भुगतान न कर पाने के बाद, परिवहन विभाग अब इस VIP नंबर को फिर से नीलामी में उतारेगा. अब देखने वाली बात यह होगी कि अगला दावेदार इस नंबर के लिए कितना आगे जाने को तैयार होता है.

VIP नंबर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा
हरियाणा में खास नंबरों के लिए लोग बड़ी-बड़ी रकम लगाने लगे हैं. पिछले दौर में HR22W2222 नंबर 37.91 लाख रुपये में नीलाम हुआ था. ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार, बोली जीतने वाले को भुगतान के लिए कम से कम 5 दिन दिए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    संसद शीतकालीन सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement