हरियाणा की 1.17 करोड़ वाली VIP नंबर प्लेट की डील फेल, बोली लगाने वाला नहीं जमा कर सका रकम

हरियाणा में पिछले हफ्ते ऐसी नंबर प्लेट ने सुर्खियां बटोरी थीं, जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह गए थे. 'HR88B8888' नंबर प्लेट ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड 1 करोड़ 17 लाख रुपये में बिक गई थी. इसे देश की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट माना जा रहा था. लेकिन ‘8’ की इस लकी सीरीज़ को मानो किसी की नज़र लग गई, क्योंकि यह डील अब रद्द हो चुकी है.

और पढ़ें

बोली लगाने वाला सुधीर रकम नहीं भर सके

हिसार के ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार ने यह नंबर पाने के लिए करोड़ों की बोली लगाई थी. नियम के मुताबिक अंतिम तिथि 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक पूरी राशि जमा करनी थी, लेकिन वह भुगतान पूरा नहीं कर पाए. सुधीर का कहना है कि उन्होंने शनिवार रात कई बार पोर्टल पर पेमेंट करने की कोशिश की, मगर वेबसाइट बार-बार एरर दिखाती रही.

क्यों खास था यह नंबर?

नंबर HR88B8888 को लोग खास इसलिए मान रहे थे क्योंकि इसमें लगातार कई ‘8’ आते हैं, और ‘B’ आकार में देखने पर ‘8’ जैसा ही लगता है, यानी यह पूरी तरह ‘8’ की लड़ी वाला नंबर बन गया था. सिर्फ 50 हजार रुपये बेस प्राइस से शुरू हुई नीलामी मिनटों में 1 करोड़ पार कर गई.

Advertisement

अब दोबारा होगी नीलामी

सुधीर द्वारा भुगतान न कर पाने के बाद, परिवहन विभाग अब इस VIP नंबर को फिर से नीलामी में उतारेगा. अब देखने वाली बात यह होगी कि अगला दावेदार इस नंबर के लिए कितना आगे जाने को तैयार होता है.

VIP नंबर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा

हरियाणा में खास नंबरों के लिए लोग बड़ी-बड़ी रकम लगाने लगे हैं. पिछले दौर में HR22W2222 नंबर 37.91 लाख रुपये में नीलाम हुआ था. ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार, बोली जीतने वाले को भुगतान के लिए कम से कम 5 दिन दिए जाते हैं.

---- समाप्त ----