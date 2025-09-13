कमांडो से गेट तुड़वाया, गंदगी देख चढ़ा पारा... हरियाणा की मंत्री आरती राव ने अफसरों को लगाई फटकार

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव अचानक कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचीं, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से भी बातचीत की. उन्होंने मेडिकल स्टोर टॉयलेट सहित कई चीजों को लेकर जांच की, जिसमें खामियां मिलीं. इसको लेकर उन्होंने अफसरों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने बंद पड़े टॉयलेट का कमांडो से गेट तुड़वा दिया, जिसमें गंदगी मिली.

मंत्री आरती राव ने बताया कि मैं जांच के लिए पहुंची हूं. मरीजों से बातचीत की. अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए कहीं मलबा पड़ा हुआ है. मैंने इसके बारे में बोल दिया है कि इसको जल्दी साफ करवाएं. जल्द मैं इसकी तस्वीर मंगाऊंगी कि यह साफ हुआ है या नहीं. मेडिकल स्टोर की भी जांच की है. यहां करीब 40 प्रकार की दवाइयां हैं. जो कुछ कमी है. उनको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी मरीज को बाहर से दवाई न खरीदनी पड़े.

यहां देखें Video...

आरती राव ने कहा कि पता चला है कि डॉक्टर दूसरे अस्पताल में मरीजों को रेफर करते हैं, इस पर भी संज्ञान लिया है. अगर भविष्य में इस प्रकार के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो अधिकारियों से बातचीत की जाएगी.

Advertisement

उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं की डिलीवरी की एक महीने की रिपोर्ट ली है, जिसमें 26 डिलीवरी सामान्य हुई हैं. वहीं 5 से 10 ऑपरेशन हुए हैं. महिलाओं के गायनी डॉक्टर यहां चार हैं, लेकिन कमरा एक ही है. एक कमरे में चार डॉक्टर बैठी हुई हैं, जिससे व्यवस्था नहीं बन पा रही है. बिल्डिंग जल्द बनकर तैयार हो जाएगी तो व्यवस्था बन जाएगी.

यह भी पढ़ें: CM रेखा गुप्ता ने किया DTC नाला सुधार परियोजना का निरीक्षण, उपराज्यपाल भी रहे मौजूद

उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भी कमी है. इस पर भी संज्ञान लिया है. आने वाले समय में हरियाणा में करीब 500 डॉक्टर और मिलने वाले हैं. इससे पहले भी हमने डॉक्टरों की नियुक्ति की थी. एक्सपर्ट डॉक्टर के लिए एनएचएम से भी बातचीत की जाएगी, ताकि हफ्ते में दो-तीन दिन यहां मरीजों को देखने के लिए वह आएं.

उन्होंने कहा कि मेल टॉयलेट सही है, लेकिन फीमेल के लिए डॉक्टर के पास टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है. एक टॉयलेट है, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने ताला लगाया हुआ है. मैंने काफी देर तक चाबी मांगी, लेकिन चाबी नहीं मिली तो मैंने ताला तोड़ा और अंदर की व्यवस्था देखी. मुझे वहां गंदगी मिली है. इसको लेकर मैंने विभाग को और पीडब्ल्यूडी विभाग को बोला है. अधिकारियों को भी लताड़ लगाई गई है.

Advertisement

पिछले दिनों हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ आई है. आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है.

एक डॉक्टर 11 बजे पहुंचा, जबकि वहां परामर्श के लिए करीब 300 मरीज थे. इस पर भी अधिकारियों से कहा है कि इस प्रकार से अगर कोई लेट आता है तो उसकी भी जानकारी मुझे दी जाए. अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते अस्पताल में कुछ अव्यवस्था बनी हुई है. भविष्य में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो परेशानी नहीं होगी. निर्माण करने वाली कंपनी से भी कहा जाएगा कि वह अपना काम तेजी से पूरा करें.

---- समाप्त ----