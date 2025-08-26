scorecardresearch
 

गुरुग्राम: बारिश से गीली बालकनी से फिसली महिला नीचे गिरी, हो गई मौत

गुरुग्राम में सोमवार को 59 वर्षीय मीनू सिंह की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, बारिश से भीगी बालकनी में फिसलने से हादसा हुआ. परिजन गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल ले गए.

महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका- (Photo: Representational)
गुरुग्राम में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 59 वर्षीय महिला की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. मृतका की पहचान मीनू सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि हादसा तब हुआ जब मीनू सिंह अपने घर की तीसरी मंजिल पर स्थित बालकनी में थीं. बारिश के कारण फर्श गीला हो गया था. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे नीचे जा गिरीं.

महिला को अस्पताल ले जाया गया
हादसे के तुरंत बाद उनके पति जी.आर. सिंह और बेटा जितेंद्र कुमार उन्हें गंभीर हालत में पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया.

जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि महिला का संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा, “परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.”

पुलिस का कहना है कि घटना में किसी तरह की साजिश या अप्राकृतिक कारण सामने नहीं आए हैं. यह पूरी तरह से एक हादसा प्रतीत होता है. हालांकि, औपचारिक जांच प्रक्रिया जारी है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बारिश के दौरान घर की छतों और बालकनियों में पानी जमा हो जाता है. ऐसे में अक्सर फिसलने की घटनाएं सामने आती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए घरों की बालकनी और सीढ़ियों में फिसलनरोधी टाइल या मैट का इस्तेमाल करना चाहिए.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतें और घर की बालकनियों व छतों को सूखा रखने का प्रयास करें, ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों. परिवार के लिए यह घटना बेहद दुखद है. आसपास के लोगों ने भी शोक व्यक्त करते हुए परिवार को सांत्वना दी.

