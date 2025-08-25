scorecardresearch
 

गुरुग्राम में ट्रांसवुमन के गोद लिए बच्चे के अपहरण और बिक्री के आरोप में दो गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने एक ट्रांसवुमन और उसके साथी को सात दिन के बच्चे के अपहरण व बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया. आरोप है कि बच्चे को 1.5 लाख रुपये में बेचा गया था. पुलिस ने मात्र नौ घंटे में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया.

गुरुग्राम में ट्रांसवुमन के गोद लिए बच्चे का अपहरण- (Photo: Representational)
गुरुग्राम में पुलिस ने सोमवार को एक ट्रांसवुमन और उसके साथी को सात दिन के मासूम बच्चे की बिक्री और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि यह बच्चा हाल ही में एक अन्य ट्रांसवुमन ने गोद लिया था, लेकिन आरोपी ने उसे 1.5 लाख रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया.

पुलिस के अनुसार, बच्चा रविवार को सरस्वती कुंज इलाके की झुग्गी बस्ती से गायब हुआ था. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज नौ घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और दोनों आरोपियों को वजीराबाद के धानी इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार निवासी काजल और पश्चिम बंगाल निवासी लायक शेख (28) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि लायक शेख पिछले पांच वर्षों से गुरुग्राम में चाय और किराने की दुकान चला रहा था. उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह काफी परेशान रहता था.

कैसे हुआ अपहरण?
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 18 अगस्त को अपने पड़ोसी फूलो देवी से एक नवजात बच्चा गोद लिया था. रविवार को जब वह किसी काम से बाहर गई तो उसने बच्चा अपनी पड़ोसन काजल (ट्रांसवुमन) के पास छोड़ दिया. लेकिन जब वह लौटी तो काजल ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति बच्चा और उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गया.

इस शिकायत पर सेक्टर-56 थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जल्द ही पुलिस को सुराग मिला कि यह घटना पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी.

पुलिस की जांच में हुआ खुलासा
पुलिस जांच में सामने आया कि लायक शेख ने काजल से कहा था कि अगर वह उसे बच्चा दिला देगी तो वह 1-1.5 लाख रुपये देगा. इसके बाद काजल ने नवजात को अपने पास रखा और मौके का फायदा उठाकर उसे लायक शेख को सौंप दिया. शेख ने बच्चे को कंबल में लपेटा और मौके से फरार हो गया.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों से चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है. बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है.

