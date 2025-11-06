scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम: पलंग के नीचे मिला महिला का सड़ा गला शव, घर से लिव-इन पार्टनर फरार

गुरुग्राम के दुंदहेड़ा गांव में एक 26 वर्षीय महिला का सड़ा-गला शव उसके किराए के कमरे के पलंग के नीचे से बरामद हुआ है. पुलिस को शक है कि महिला की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर ने की है, जो फिलहाल फरार है. मृतका की पहचान अंगूरी के रूप में हुई है. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
घर में मिला महिला का सड़ा हुआ शव,लिव-इन पार्टनर फरार (Photo: representational Image)
घर में मिला महिला का सड़ा हुआ शव,लिव-इन पार्टनर फरार (Photo: representational Image)

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के दुंदहेड़ा गांव में बुधवार को एक 26 साल की महिला का सड़ा-गला शव उसके किराए के कमरे में पलंग के नीचे से बरामद किया गया. पुलिस को शक है कि महिला की गला घोंटकर हत्या उसके लिव-इन पार्टनर ने की है, जो फिलहाल फरार है. मृतका की पहचान अंगूरी के रूप में हुई है, जो करीब डेढ़ साल से अनुज नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी. दोनों ने करीब 20 दिन पहले ही दुंदहेड़ा में किराए का यह घर लिया था. पुलिस के अनुसार, अंगूरी रोजाना सुबह 9 बजे काम पर जाती थी और शाम 7 बजे घर लौटती थी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि अंगूरी को आखिरी बार 31 अक्टूबर को देखा गया था. इसके बाद वह अचानक लापता हो गई. जब घर से दुर्गंध आने लगी, तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का ताला तोड़ा और देखा कि पलंग के नीचे से बदबू आ रही थी, जिसके बाद शव बरामद किया गया.

पुलिस का कहना है कि हत्या लगभग एक हफ्ते पहले की गई होगी. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अनुज ने अंगूरी का गला घोंटकर हत्या की और घर को बाहर से बंद कर फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Mother and daughter die
नदी के तेज बहाव में बह गई मां-बेटी, कड़ी मशक्कत के बाद मिले शव 
woman killed
ऐसी बेरहमी! झाड़ियों में मिला 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला का शव... पति करता था शक 
मारने के बाद कचरे में फेंका शव.(Photo: AI-generated)
कुत्ते ने काटा तो परिवार बना जल्लाद! डंडे और पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला, 4 गिरफ्तार 
Sad woman sits alone in the city.
नाबालिग लड़के की हैवानियत... 15 साल की लड़की से 7 महीने तक रेप, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा 
कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी बहन.(Photo: Neeraj Vashishta/ITG)
भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 

उद्योग विहार थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है, और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होगी.' यह मामला न केवल लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ते अपराधों पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि शहरी इलाकों में सुरक्षा और सामुदायिक सतर्कता की आवश्यकता को भी उजागर करता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement