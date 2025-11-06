गुरुग्राम: पलंग के नीचे मिला महिला का सड़ा गला शव, घर से लिव-इन पार्टनर फरार

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के दुंदहेड़ा गांव में बुधवार को एक 26 साल की महिला का सड़ा-गला शव उसके किराए के कमरे में पलंग के नीचे से बरामद किया गया. पुलिस को शक है कि महिला की गला घोंटकर हत्या उसके लिव-इन पार्टनर ने की है, जो फिलहाल फरार है. मृतका की पहचान अंगूरी के रूप में हुई है, जो करीब डेढ़ साल से अनुज नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी. दोनों ने करीब 20 दिन पहले ही दुंदहेड़ा में किराए का यह घर लिया था. पुलिस के अनुसार, अंगूरी रोजाना सुबह 9 बजे काम पर जाती थी और शाम 7 बजे घर लौटती थी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि अंगूरी को आखिरी बार 31 अक्टूबर को देखा गया था. इसके बाद वह अचानक लापता हो गई. जब घर से दुर्गंध आने लगी, तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का ताला तोड़ा और देखा कि पलंग के नीचे से बदबू आ रही थी, जिसके बाद शव बरामद किया गया.

पुलिस का कहना है कि हत्या लगभग एक हफ्ते पहले की गई होगी. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अनुज ने अंगूरी का गला घोंटकर हत्या की और घर को बाहर से बंद कर फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

उद्योग विहार थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'हत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है, और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होगी.' यह मामला न केवल लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ते अपराधों पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि शहरी इलाकों में सुरक्षा और सामुदायिक सतर्कता की आवश्यकता को भी उजागर करता है.



