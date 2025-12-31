scorecardresearch
 
'बहन को कैंसर है, इलाज कराना है...',कहकर, महिला ने दोस्त से ठगे 2.18 करोड़, ऐसे खुली पोल

गुरुग्राम में दोस्ती के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. एक महिला ने अपनी बहन के कैंसर इलाज का झांसा देकर एक व्यक्ति से 2.18 करोड़ रुपये ऐंठ लिए. पुलिस ने इस मामले में हैदराबाद से महिला के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी महिला की तलाश जारी है.

'बहन को कैंसर है...',कहकर, महिला ने दोस्त से ठगे 2.18 करोड़ (Photo: Representational image)
हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंकाने वाला ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को उसकी ही दोस्त ने बहन के कैंसर इलाज का बहाना बनाकर 2.18 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बना लिया. पुलिस ने इस मामले में महिला के एक सहयोगी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी महिला की तलाश जारी है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 30 वर्षीय अजहर अहमद के रूप में हुई है. उसे सोमवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद चार दिन के ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम लाया गया. यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने की.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान अज़हर अहमद ने स्वीकार किया है कि उसकी महिला मित्र यांगजी शेरपा उर्फ यामा ने शिकायतकर्ता से मई 2024 से अप्रैल 2025 के बीच कुल 2.18 करोड़ रुपये लिए. महिला ने शिकायतकर्ता को यह कहकर भावनात्मक रूप से भरोसे में लिया कि उसकी बहन कैंसर से पीड़ित है और इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत है.

जांच में सामने आया है कि जिस बैंक खाते में शिकायतकर्ता ने पैसे ट्रांसफर किए, वह महिला के नाम पर था, जबकि जिन फोन कॉल्स के जरिए वह लगातार पैसे की मांग करती थी, वह मोबाइल नंबर अज़हर अहमद के नाम पर पंजीकृत था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने महिला मित्र के खाते में आए पैसों को बाद में अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया था.

पीड़ित व्यक्ति को तब शक हुआ, जब बार-बार पैसे देने के बावजूद इलाज से जुड़े कोई ठोस दस्तावेज या जानकारी सामने नहीं आई. इसके बाद उसने गुरुग्राम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हैदराबाद में छापेमारी कर अज़हर अहमद को गिरफ्तार किया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और ठगी की पूरी रकम के लेन-देन की जांच की जा रही है. साथ ही, मुख्य आरोपी महिला यांगजी शेरपा उर्फ यामा की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
 
 

