scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं किसी से प्यार करती हूं, घर वाले दूसरे लड़के से...', शिकायत पर बेटी को बनाया बंधक

गुरुग्राम के सेक्टर 9 में एक युवती ने अपनी मर्जी के बिना शादी तय करने पर माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. विरोध करने पर उसे घर के कमरे में बंद कर बंधक बनाया गया. पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा और पिता-मां के खिलाफ मामला दर्ज किया. पीड़िता ने सुरक्षा की मांग की और बताया कि वह किसी और से शादी करना चाहती है. मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना.

Advertisement
X
4 दिसंबर को पीड़िता की शादी है. (Photo: Representational)
4 दिसंबर को पीड़िता की शादी है. (Photo: Representational)

गुरुग्राम के सेक्टर 9 में एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके माता-पिता उसकी मर्जी के बिना शादी तय करना चाहते थे. जब उसने इसका विरोध किया, तो माता-पिता ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर बंधक बना दिया. पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 4 दिसंबर 2025 को तय थी, लेकिन उससे पहले ही उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. लड़की ने कहा, 'वह किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है, जबकि घर वालों ने किसी और लड़के से शादी तय कर दी है.'

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
शिकायत मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को उसके घर से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान (सेफ हाउस) में भेजा. पुलिस ने युवती की शिकायत पर उसके पिता और मां के खिलाफ सेक्टर 9 थाना में BNS-2023 की धारा 127(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने MBA, B.E.D और M.E.D की पढ़ाई की है
पीड़िता अच्छी पढ़ी-लिखी हैं, उन्होंने MBA, B.E.D और M.E.D तक की पढ़ाई की है. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह किसी और से प्यार करती हैं और उसी से शादी करना चाहती थीं. जब उन्होंने अपने माता-पिता को यह बात बताई, तो उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया और कमरे में बंद कर दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति 
स्कूल को सिर्फ 10वीं तक मान्यता है लेकिन 11वीं-12वीं की क्लासें भी चल रही थीं. (Photo: Screengrab)
छात्राओं का कॉलर पकड़ा, बाल खींचकर घुटनों से मारा... वीडियो वायरल 
क्रिसमस पर दिल्ली-NCR के ये 5 ठिकाने देते हैं यूरोप जैसा फील, जानें कहां मनाएं जश्न  
विदेश पहुंचने पर कपल को पता चला कि हो गए धोखाधड़ी के शिकार. (Photo: Representational)
गुरुग्राम में 62 साल के ट्रैवल एजेंट ने कपल के साथ किया फ्रॉड 
water
गुरुग्राम में 3 से 5 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लागू 

पीड़िता ने की सुरक्षा की मांग
युवती ने पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, डीसीपी, हरियाणा मुख्यमंत्री और महिला आयोग को ईमेल भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई. उन्होंने एफआईआर में यह भी दर्ज कराया कि उनके माता-पिता से उनकी जान को खतरा है, इसलिए प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

Advertisement

पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच चल रही है और जल्द ही पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. घटना पूरे गुरुग्राम में चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement