गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर की पीट- पीटकर हत्या, किराए के 10 रुपये को लेकर हुआ था विवाद

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मात्र 10 रुपये के विवाद में एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है. मारपीट की वारदात का पूरा वीडियो पास के सीसीटीवी में कैद हो गया. इसकी मदद से पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. 19 साल का ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गुरूग्राम पुलिस के अनुसार थाना सैक्टर 9ए में 20 अगस्त सूचना मिली थी कि ऑटो चालक लड़ाई-झगड़े में घायल हो गया है जिसे सरकारी अस्पताल सैक्टर 10 में दाखिल करवाया गया है. जब पुलिस होस्पिटल पहुंची तो पता चला कि ऑटो चालक को निजी हॉस्पिटल में रैफर कर दिया गया है. पुलिस निजी होस्पिटल पहुंची,जहां पर पीड़ित 19 साल के विपिनकी चाची व परिवार के सदस्य उपस्थित मिले. विपिन की चाची ने पुलिस को शिकायत दी.

शिकायत में कहा गया कि विपिन उसके जेठ का लड़का है और ऑटो चलाता है. दस अगस्त को विपिन का फोन आया कि रविनगर पेट्रोल पंप के पास एक सवारी से किराए को लेकर झगड़ा हो गया है. इस पर वह परिवार सहित रविनगर पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो देखा कि वहां विपिन को 5 से 6 लड़के मिलकर लाठी डंडों से पीट रहे थे. जब उन्होंने विपिन को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट की. जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गए.

परिवार विपिन को सरकारी अस्पताल सैक्टर 10 लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने विपिन को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया. लेकिन वह लोग विपिन को गुरूग्राम के निजी होस्पिटल ले कर पहुंचे जहा इलाज के दौरान विपिन की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और दो को गिरफ्तार भी कर लिया.

आरोपियों की पहचान 19 साल के राम विशाल दुबे व 24 साल के लक्ष्मण के रूप में हुई. पुलिस पूछताछ में पता चला कि ऑटो चालक विपिन और अरोपियों के बीच किराए को लेकर विवाद हुआ था जिसके चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में पुलिस दो आरोपियो नेत्रपाल व पदम् को पहले ही ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने नेत्रपाल व पदम के कब्जे से वारदात को अंजाम देने में प्रयोग किया गया एक डंडा बरामद किया है. पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए लाठी डंडों व उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ करेगी.

