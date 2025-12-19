पुराना झगड़ा, खौफनाक बदला... गुरुग्राम में घर के बाहर खड़ी कारों को किया आग के हवाले, 3 गिरफ्तार

साइबर सिटी गुरुग्राम के थाना बिलासपुर इलाके में पुराने झगड़े की रंजिश में दो कारों को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आगजनी की यह वारदात घर के बाहर खड़ी थार कार को निशाना बनाकर की गई थी, जिसकी चपेट में पास में खड़ी वैगनआर भी आ गई. दोनों गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच तेज की.

और पढ़ें

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता मुख्यालय अशोक कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर को एक व्यक्ति ने थाना बिलासपुर में शिकायत दी थी. शिकायतकर्ता के अनुसार रात करीब दो बजे अज्ञात लोगों ने उसकी थार कार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. आग इतनी तेजी से फैली कि पास में खड़ी वैगनआर भी उसकी चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम: 32 साल पहले मर चुके शख्स के नाम पर खुलवाया बैंक खाता, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेच दी उसकी जमीन

सीसीटीवी से खुला राज, तीन आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान थाना बिलासपुर की पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को मानेसर से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान राहुल (27) निवासी वजीराबाद, सुभाष (39) निवासी सिधरावली, दोनों जिला गुरुग्राम और वारिश शेख (27) निवासी बशरतपुर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है.

Advertisement

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुभाष और शिकायतकर्ता पड़ोसी हैं. करीब एक साल पहले सुभाष और उसकी बहन का शिकायतकर्ता से लैटरिंग का गड्ढा खोदने को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश के चलते सुभाष ने बदला लेने की साजिश रची. घटना वाली रात सुभाष, उसकी बहन, उसकी बहन का बेटा राहुल और वारिश शेख सिधरावली की ईको गाड़ी में सवार होकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचे. आरोपियों के कहने पर वारिश शेख ने दोनों गाड़ियों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जल गए.

कोर्ट में पेशी की तैयारी

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

---- समाप्त ----