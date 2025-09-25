पत्नी को पीट रहा था शख्स, बचाने पहुंचे 75 साल के पिता तो बैट से पीटकर ले ली जान

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात हुई है. भीमगढ़ खेड़ी गांव में 42 साल के नीरज को पुलिस ने बुधवार को अपने पिता की हत्या और पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम को आर्यन अस्पताल से सूचना मिली थी कि 75 साल के गुलाब सिंह की मौत हो गई है और नीरज की पत्नी प्रीति (37) गंभीर रूप से घायल हैं. सूचना के बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उस समय प्रीति को बयान देने लायक नहीं बताया.

महिला ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

बुधवार को पुलिस टीम दोबारा अस्पताल पहुंची. इस बार प्रीति ने बयान दिया कि मंगलवार शाम नीरज घर लौटने के बाद उससे झगड़ा करने लगा और उसे जान से मारने की धमकी दी.

उसी दौरान ससुर गुलाब सिंह ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. गुस्से में नीरज ने क्रिकेट बैट और स्टील के वाटर कैम्पर (मयूर जग) से दोनों पर हमला कर दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

Advertisement

हमले के बाद प्रीति के भाई ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचा. आरोपी नीरज घर के भीतर छिप गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. प्रीति और गुलाब सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गुलाब सिंह को मृत घोषित कर दिया.

प्रीति की शिकायत के आधार पर सेक्टर-5 थाने में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर नीरज को औपचारिक रूप से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.



---- समाप्त ----