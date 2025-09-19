फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया तो लड़की का चढ़ गया पारा... दोस्तों संग बीटेक स्टूडेंट को अगवा कर जमकर पीटा

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने पर पहले एक इंजीनियरिंग के छात्र को अगवा कर लिया गया और फिर कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला डबुआ कॉलोनी का है जहां मनोज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनका बेटा ध्रुव कुमार (बी.टेक प्रथम वर्ष का छात्र) जुलाई में इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. ध्रुव ने वह रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की, जिसके बाद लड़की ने उसे गालियां दीं.

पहले अगवा कराया, फिर पिटाई

मनोज कुमार का आरोप है कि उस लड़की से जुड़े तीन लोगों हर्ष भड़ाना, लक्की और अन्य ने उनके बेटे को 12 सितंबर को कॉलेज से लौटते समय नीलम चौक के पास से अगवा कर लिया. शिकायत के अनुसार हर्ष और लक्की ध्रुव को बाइक पर बैठाकर ले गए जबकि लड़की दूसरी बाइक से पीछे-पीछे आई. तीनों ने ध्रुव को पीटा और प्याली चौक पर छोड़ते समय उसे धमकियां दीं.

मनोज कुमार ने कहा कि जब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं की गई. कई दिनों तक परेशान रहने के बाद उन्होंने 12 सितंबर को डीसीपी एनआईटी से मुलाकात कर पूरी घटना बताई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीभगवान ने बताया कि ध्रुव ने पहले निजी स्तर पर मामला सुलझाने की बात की थी. अब पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

इस घटना ने युवाओं पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में लगी है.

