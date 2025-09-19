scorecardresearch
 

Feedback

फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया तो लड़की का चढ़ गया पारा... दोस्तों संग बीटेक स्टूडेंट को अगवा कर जमकर पीटा

फरीदाबाद में इंस्टाग्राम पर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने पर बी.टेक छात्र के अपहरण और पिटाई का मामला सामने आया है. छात्र के पिता के अनुसार, तीन आरोपियों ने बेटे को कॉलेज से लौटते समय अगवा कर पीटा और धमकी दी. पहले पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, लेकिन डीसीपी से शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है.

Advertisement
X
लड़की ने बीटेक छात्र को पिटवाया (Photo: AI-generated)
लड़की ने बीटेक छात्र को पिटवाया (Photo: AI-generated)

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करने पर पहले एक इंजीनियरिंग के छात्र को अगवा कर लिया गया और फिर कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला डबुआ कॉलोनी का है जहां मनोज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनका बेटा ध्रुव कुमार (बी.टेक प्रथम वर्ष का छात्र) जुलाई में इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी. ध्रुव ने वह रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की, जिसके बाद लड़की ने उसे गालियां दीं.

पहले अगवा कराया, फिर पिटाई

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी दिलाने के नाम पर फ्रॉड. (Photo: Representational)
वीजा-नौकरी के नाम पर 1.19 लाख की ठगी, फर्जी कंपनी के तीन कर्मी गिरफ्तार 
एनसीआर के किल इलाकों में निवेश से होगा फायदा?
FNG एक्सप्रेसवे बदलेगा NCR का नक्शा, इन इलाकों में प्रॉपर्टी में निवेश से होगा मुनाफ़ा 
फरीदाबाद की सोसायटी में डॉग लवर्स और सुरक्षाकर्मी में मारपीट 
assault between dog lovers and female security guard
ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटी में डॉग लवर्स और सुरक्षाकर्मी भिड़े, महिला गार्ड घायल, तीन पर केस दर्ज  
Outrage in Nepal, clash in Kashmir, mourning in Faridabad.
नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के व‍िरोध में ह‍िंसा, कश्मीर में एक आतंकी ढेर; देखें हेडलाइन्स 

मनोज कुमार का आरोप है कि उस लड़की से जुड़े तीन लोगों हर्ष भड़ाना, लक्की और अन्य ने उनके बेटे को 12 सितंबर को कॉलेज से लौटते समय नीलम चौक के पास से अगवा कर लिया. शिकायत के अनुसार हर्ष और लक्की ध्रुव को बाइक पर बैठाकर ले गए जबकि लड़की दूसरी बाइक से पीछे-पीछे आई. तीनों ने ध्रुव को पीटा और प्याली चौक पर छोड़ते समय उसे धमकियां दीं.

मनोज कुमार ने कहा कि जब उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं की गई. कई दिनों तक परेशान रहने के बाद उन्होंने 12 सितंबर को डीसीपी एनआईटी से मुलाकात कर पूरी घटना बताई. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीभगवान ने बताया कि ध्रुव ने पहले निजी स्तर पर मामला सुलझाने की बात की थी. अब पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

इस घटना ने युवाओं पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में लगी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement