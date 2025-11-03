फरीदाबाद: लाइब्रेरी से घर लौट रही नाबालिग छात्रा को युवक ने मारी गोली, CCTV फुटेज आया सामने

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक युवक ने 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चला दी. गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी वारदात के बाद हथियार मौके पर फेंककर फरार हो गया. घटना शाम करीब 5:30 बजे की है, जब युवती 100 फीट रोड स्थित एक लाइब्रेरी से पढ़ाई कर घर लौट रही थी.

पीछा करते हुए गली में पहुंचा आरोपी

जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक पहले से छात्रा को जानता था और लाइब्रेरी से ही उसका पीछा कर रहा था. जैसे ही युवती अपनी गली में पहुंची, आरोपी ने बिजली के खंभे के पास उसे रोकने की कोशिश की और जबरन बात करने लगा. जब छात्रा ने बात करने से मना किया तो युवक ने गुस्से में देसी कट्टा निकाल लिया और सीधे उस पर गोली चला दी.

गोली लगने से गिर पड़ी छात्रा, आरोपी मौके से फरार

गोली युवती के दाहिने कंधे पर लगी, जिससे वह वहीं गिर गई. युवक मौके पर ही कट्टा फेंक कर बाइक से भाग निकला. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग गली में जमा हो गए. स्थानीय महिला दुकानदार ने जब लड़की को खून से लथपथ देखा तो तुरंत आसपास के लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल पहुंचाया. वहीं, पीड़ित लड़की ने बयान दिया है कि मैं लड़के को पहचानती हूं. वो काफी दिन से मुझे परेशान कर रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया घटना का हाल

प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि पहले तो आवाज टायर फटने जैसी लगी, लेकिन तुरंत बाद लड़की की चीख सुनाई दी. बाहर आकर देखा तो युवक भाग रहा था और लड़की जमीन पर पड़ी थी. उसके कंधे और चेहरे से खून बह रहा था. महिला ने बताया कि लड़की की सहेलियां उससे कुछ दूरी पर थीं और उन्होंने बताया कि युवक लाइब्रेरी से ही पीछा कर रहा था.

पुलिस ने बरामद किया कट्टा, आरोपी की तलाश तेज

घायल छात्रा को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत को स्थिर बताया. छात्रा 12वीं की छात्रा है और प्रतिदिन इसी रास्ते से लाइब्रेरी जाती थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने गली से साक्ष्य जुटाए और देसी कट्टा बरामद किया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

बल्लभगढ़ सिटी थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान की जा रही है. क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल युवती का इलाज निजी अस्पताल में जारी है और पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है.

