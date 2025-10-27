scorecardresearch
 

Feedback

AI से बनाया भाई- बहन का अश्लील वीडियो और करने लगे ब्लैकमेल, दुखी भाई ने दे दी जान

फरीदाबाद में 19 वर्षीय राहुल ने एआई से बनाई गई फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली. आरोपियों ने उससे 20 हजार रुपये मांगे और न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी. पुलिस ने पिता की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
AI से बनाया भाई- बहन का अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग (Photo: ITG)
AI से बनाया भाई- बहन का अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग (Photo: ITG)

हरियाणा के फरीदाबाद में ओल्ड थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां 19 वर्षीय युवक राहुल ने कुछ लोगों द्वारा एआई तकनीक से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फोन हैक बनाया था अश्लील वीडियो

जानकारी के मुताबिक, राहुल DAV कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र था और अपने परिवार के साथ बसेलवा कॉलोनी में रहता था. राहुल के पिता मनोज भारती ने बताया कि करीब दो हफ्ते पहले किसी ने राहुल का मोबाइल फोन हैक कर लिया था. फोन हैक करने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके राहुल और उसकी बहनों की न्यूड फोटो और वीडियो बना दीं. इन फर्जी तस्वीरों और वीडियो को व्हाट्सएप पर भेजकर आरोपियों ने राहुल से लगभग 20 हजार रुपये की मांग की थी. पैसे न देने पर उन्होंने धमकी दी कि ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Woman killed by boyfriend
शादीशुदा गर्लफ्रेंड का टॉर्चर! ब्लैकमेलिंग से तंग प्रेमी ने महिला का गला काटकर फेंका 
शादी का झांसा देकर ट्रेनी डॉक्टर से रेप, वीडियो बनाकर आरोपी ने किया ब्लैकमेल 
नोएडा के आसपास के इलाकों में किफायती घरों के ऑप्शन
नोएडा के 1BHK की कीमत में इन पड़ोसी शहरों में खरीदें 3BHK फ्लैट! 
Cyber fraud
फरीदाबाद : बुजुर्ग से ठग ली जिंदगी भर की कमाई, 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट 
फरीदाबाद एनकाउंटर के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, हत्या सहित कई मामलों में थे वांछित 

ब्लैकमेलिंग से परेशान था युवक

राहुल इस ब्लैकमेलिंग से बेहद परेशान रहने लगा. उसके पिता ने बताया कि पिछले 15 दिनों से राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था. वह ठीक से खाना नहीं खा रहा था, बात कम करता था और अक्सर चुपचाप कमरे में रहता था. परिजनों को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है. शनिवार शाम करीब 7 बजे राहुल ने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खा लीं. जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

Advertisement

वीडियो भेजकर पैसे की डिमांड

मृतक के पिता मनोज भारती ने बताया कि जब उन्होंने बेटे का मोबाइल देखा तो उसमें साहिल नाम के युवक के साथ लंबी चैटिंग मिली. चैट में साहिल ने राहुल की न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर पैसे की डिमांड की थी. आखिरी बातचीत में उसने राहुल को धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इतना ही नहीं, चैट में साहिल ने राहुल को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले शब्द भी लिखे थे और यहां तक बताया था कि किस चीज का सेवन करने से उसकी मौत हो सकती है.

परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में साहिल के साथ राहुल का एक जान-पहचान वाला युवक नीरज भारती भी शामिल हो सकता है. राहुल के पिता ने बताया कि घटना के दिन आखिरी बार राहुल की बात नीरज से ही हुई थी. इसलिए दोनों पर शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

आरोपियों की तलाश की जारी

मनोज भारती का परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है और पिछले 50 साल से फरीदाबाद में रह रहा है. मनोज खुद ड्राइवरी का काम करते हैं और राहुल उनका सबसे छोटा बेटा था. उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी अभी अविवाहित है.

Advertisement

ओल्ड थाना प्रभारी विष्णु कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह मामला साइबर अपराध और एआई तकनीक के गलत इस्तेमाल का गंभीर उदाहरण है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement