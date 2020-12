हरियाणा: सोनीपत में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता

हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रात 12.27 बजे भूकंप के झटके आए थे. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है. फिलहाल किसी के जान-माल की हानि की जानकारी सामने नहीं आई है.

2 दिसंबर को तड़के दिल्ली-एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 थी. गाजियाबाद में भूकंप का केंद्र था. सुबह 4 बजकर 5 मिनट पर भूकंप आया था.

Earthquake of magnitude 3.3 in the Richter scale hit Sonipat Haryana at 12:27 am today: National Centre for Seismology