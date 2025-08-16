गुरुग्राम में मण्णापुरम गोल्ड बैंक पर दिनदहाड़े डकैती, लाखों की लूट, मैनेजर समेत कई घायल

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर रोड पर स्थित मण्णापुरम गोल्ड बैंक में दिनदहाड़े हुई डकैती ने पूरे शहर को दहला दिया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, शाम करीब साढ़े 5 से 6 बजे के बीच 4 से 5 हथियारबंद बदमाश बैंक में दाखिल हुए. बैंक स्टाफ को हथियारों की नोक पर लेकर बदमाश सीधे बैंक मैनेजर के पास पहुंचे और नकदी और सोना सौंपने की धमकी दी.

बैंक मैनेजर और कर्मचारियों पर हमला

बैंक मैनेजर ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की, जिसके बाद डकैतों ने उनके सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के दौरान 2 से 3 अन्य कर्मचारियों को भी बदमाशों ने घायल कर दिया, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार, डकैती में कितनी राशि और कितना सोना लूटा गया है, इसका अभी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है. हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि डकैत लाखों रुपए की नकदी और सोना लूटकर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

प्लानिंग के साथ घुसे थे बदमाश

मौके पर पहुंचे जांच अधिकारियों ने बताया कि बदमाश पूरी तरह से संगठित और योजनाबद्ध तरीके से बैंक में दाखिल हुए थे. हथियारों से लैस इन बदमाशों ने पूरे स्टाफ को कुछ ही मिनटों में काबू में कर लिया और बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

Advertisement

इस घटना ने गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े मुख्य सड़क पर स्थित बैंक में डकैती होने से लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर गश्त और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो इस तरह की वारदात संभव नहीं थी.

फिलहाल पुलिस ने शहर के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर नाकेबंदी कर दी है और बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



---- समाप्त ----