scorecardresearch
 

Feedback

नूंह में बड़ा साइबर गिरोह बेनकाब! हरियाणा, राजस्थान, यूपी और MP में फैला नेटवर्क, 6 आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के नूंह में साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला था. आरोपी बैंक फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, टैक्स धोखाधड़ी और फर्जी सिक्कों-नोटों की खरीद-बिक्री के नाम पर लाखों की ठगी कर रहे थे. पुलिस ने मोबाइल, सिम और वाहन बरामद किए है.

Advertisement
X
मोबाइल, सिम और वाहन बरामद. (Photo: Representational)
मोबाइल, सिम और वाहन बरामद. (Photo: Representational)

हरियाणा पुलिस की साइबर टीम ने नूंह जिले से एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कई राज्यों में फैले ऑनलाइन फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, टैक्स धोखाधड़ी और फर्जी स्कीम के जरिए लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरशद और वसीम (चिट्टोरा गांव, नूंह), आमिर (लुफरी गांव, नूंह), साबिर खान और जलालुद्दीन (अलवर, राजस्थान) तथा सत्याम सिंह (जालौन, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. यह जानकारी नूंह के एएसपी आयुष यादव ने दी है. पुलिस जांच में सामने आया कि अरशद और वसीम बैंक प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते थे और केवाईसी अपडेट, खाता बंद होने या इनाम जीतने का झांसा देकर ओटीपी और बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते थे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस ने किया 'सेक्सटॉर्शन सिंडिकेट' का भंडाफोड़, हरियाणा के नूंह से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Accused of religious conversion, two people including a cleric arrested
बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगाया, धर्म परिवर्तन कर कराया निकाह, मौलवी समेत दो अरेस्ट  
Attack on police team in Nuh, firing with illegal rifle | 13 arrested
हरियाणा के नूंह में पुलिस टीम पर हमला, गोलीबारी और पथराव, 13 आरोपी गिरफ्तार 
Nuh Police team attack
नूंह में पुलिस टीम पर हमला 
हरियाणा: तालाब में डूबे एक ही परिवार के चार लोग 
Attack on police team in Nuh; several officers injured in firing and stone-pelting.
हरियाणा: नूंह में पुलिस टीम पर अवैध राइफल से फायरिंग-पथराव, 13 गिरफ्तार 

इसके बाद वे खातों से रकम ट्रांसफर कर लेते थे. आमिर सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर युवकों को जाल में फंसाता और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था. वहीं, साबिर खान पुराने सिक्के और नोट खरीदने-बेचने के नाम पर लोगों से रकम ऐंठता था. जलालुद्दीन दूसरों के लिए फर्जी बैंक अकाउंट खोलने का काम करता था, जबकि सत्याम सिंह जालौन से पूरे नेटवर्क को संचालित करता था.

Advertisement

एएसपी यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के संबंध हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सक्रिय अन्य साइबर गिरोहों से भी हैं. ये आरोपी ठगी की रकम को अलग-अलग राज्यों के बैंक खातों और ई-वॉलेट्स में ट्रांसफर कर अपनी पहचान छिपाते थे. पुलिस ने उनके कब्जे से छह मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, एक कार, एक बाइक और अन्य सामग्री बरामद की है. फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य साथियों और नेटवर्क से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement