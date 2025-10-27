नूंह में बड़ा साइबर गिरोह बेनकाब! हरियाणा, राजस्थान, यूपी और MP में फैला नेटवर्क, 6 आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा पुलिस की साइबर टीम ने नूंह जिले से एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कई राज्यों में फैले ऑनलाइन फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, टैक्स धोखाधड़ी और फर्जी स्कीम के जरिए लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरशद और वसीम (चिट्टोरा गांव, नूंह), आमिर (लुफरी गांव, नूंह), साबिर खान और जलालुद्दीन (अलवर, राजस्थान) तथा सत्याम सिंह (जालौन, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. यह जानकारी नूंह के एएसपी आयुष यादव ने दी है. पुलिस जांच में सामने आया कि अरशद और वसीम बैंक प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते थे और केवाईसी अपडेट, खाता बंद होने या इनाम जीतने का झांसा देकर ओटीपी और बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते थे.
इसके बाद वे खातों से रकम ट्रांसफर कर लेते थे. आमिर सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर युवकों को जाल में फंसाता और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था. वहीं, साबिर खान पुराने सिक्के और नोट खरीदने-बेचने के नाम पर लोगों से रकम ऐंठता था. जलालुद्दीन दूसरों के लिए फर्जी बैंक अकाउंट खोलने का काम करता था, जबकि सत्याम सिंह जालौन से पूरे नेटवर्क को संचालित करता था.
एएसपी यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के संबंध हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सक्रिय अन्य साइबर गिरोहों से भी हैं. ये आरोपी ठगी की रकम को अलग-अलग राज्यों के बैंक खातों और ई-वॉलेट्स में ट्रांसफर कर अपनी पहचान छिपाते थे. पुलिस ने उनके कब्जे से छह मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, एक कार, एक बाइक और अन्य सामग्री बरामद की है. फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर अन्य साथियों और नेटवर्क से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है.