Haryana: भाजपा नेता की पत्नी से डेढ़ तोले की चेन लूटी, चेन स्नैचिंग की घटना CCTV में कैद

हरियाणा के जींद में भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा की पत्नी सुमन से डेढ़ तोले की सोने की चेन झपट ली गई. लाल स्कूटी पर सवार होकर आए दो बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

चेन झपटते बदमाश. (Photo: Sunil Kumar/ITG)
हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में चेन स्नैचिंग की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. मॉडल टाउन पार्क में टहल रही भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा की पत्नी सुमन शर्मा को बदमाशों ने निशाना बनाया. इस दौरान लाल रंग की स्कूटी पर सवार दो युवक पीछे से आए और करीब डेढ़ तोले की सोने की चेन झपटकर फरार हो गए. चेन की कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है.

पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें आरोपियों को वारदात के बाद तेज रफ्तार में भागते हुए देखा जा सकता है. प्रमोद शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी रोजाना की तरह घर से बाहर टहलने निकली थीं, तभी अचानक दो अज्ञात युवक आए और गले से चेन तोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद मोहल्ले के लोग भी मौके पर जुट गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

जींद पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

गौरतलब है कि पिछले दो महीनों में जींद क्षेत्र में हत्या, लूटपाट और चेन स्नैचिंग के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. पुलिस अब तक 45 से अधिक मामलों को सुलझा चुकी है, लेकिन हाल के दिनों में भाजपा नेताओं को भी निशाना बनाया जाना चिंता का विषय बन गया है. इसमें हत्या और चेन स्नैचिंग दोनों तरह की घटनाएं शामिल हैं. पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे और शहर में सुरक्षा गश्त भी बढ़ाई जाएगी.

