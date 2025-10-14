'संदीप को टॉर्चर किया जा रहा था', ASI के घरवालों का दावा, IPS पूरन पर लगाए आरोप

हरियाणा के जींद में एएसआई संदीप से जुड़े सुसाइड मामले में मृतक के ताऊ के लड़के शशिपाल ने बड़ा बयान दिया है. शशिपाल ने कहा कि परिवार को घटना की जानकारी टीवी के जरिए मिली और फोटो देखने के बाद परिवार ने टीवी बंद कर दिया, क्योंकि परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था. संदीप पिछले 5 से 6 साल तक रोहतक में ही रह रहे थे. संदीप के दादा भी फौज में थे और उन्होंने 1965 वाली तीनों लड़ाईयां लड़ी थीं.

मृतक पुलिसकर्मी के ताऊ के लड़के शशिपाल लाठर ने कहा, "संदीप ने उन्हें बताया था कि उन्होंने IG पूरन कुमार के गनमैन को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था."

संदीप के भाई ने कहा कि उनका भाई शहीद हुआ है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी. उन्होंने भगत सिंह से तुलना करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लड़ाई उनके भाई संदीप ने लड़ी है.

IG पूरन कुमार की संपत्ति की जांच की मांग

मृतक संदीप के ताऊ के लड़के शशिपाल ने IG पूरन कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को पूरन कुमार की संपत्ति की जांच करनी चाहिए. शशिपाल के मुताबिक, पूरन कुमार 2 से 3 हजार करोड़ रुपये के मालिक हैं. परिवार की मुख्य मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके. बता दें कि IPS पूरन कुमार वही शख्स हैं, जिन्होंने पिछले आत्महत्या कर ली थी और उन्हीं से जुड़े मामले में एएसआई संदीप कार्रवाई का हिस्सा थे.

मृतक संदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक 7 साल का लड़का और दो लड़कियां हैं. संदीप के परिवार ने टीवी पर घटना की खबर देखी थी.

