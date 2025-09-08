scorecardresearch
 

Vadodara: दिन में गुब्बारे बेचने वाला 'चमगादड़ गैंग' रात में बनता था चोर, 3 गिरफ्तार, 4 फरार

वडोदरा पुलिस ने 'चमगादड़ गैंग' का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. यह गैंग दिन में गुब्बारे बेचकर घरों की रेकी करता और रात को चोरी करता था. आरोपियों के पास से ताले तोड़ने और चोरी करने के औजार मिले हैं. गैंग के चार सदस्य अभी फरार हैं. पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं.

आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)
वडोदरा पुलिस ने शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 'चमगादड़ गैंग' के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. यह गैंग दिन में गुब्बारे बेचने और रिक्शा चलाने जैसे काम करते हुए घरों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के औजार बरामद किए हैं.

दरअसल, मांजलपुर और मकरपुरा इलाकों में आधी रात को हो रही चड्डी-बनियान गिरोह जैसी चोरी की घटनाओं की जांच में पुलिस को सुराग मिला था. इसके बाद मांजलपुर पुलिस ने देर रात तक निगरानी रखी. नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सुसान सर्कल के पास दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनमें से एक के कंधे पर स्कूल बैग था. रोककर जांच करने पर बैग से लोहे की छड़ काटने, ताले तोड़ने के औजार, डिसमिस, नट-बोल्ट खोलने के औजार और गुलेल बरामद हुए.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान देवराज सोलंकी, कबीर सोलंकी और एक नाबालिग के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह तीन टीमों में बंटा हुआ है. एक टीम औजार लेकर भागती है, दूसरी चोरी का सामान लेकर और तीसरी अलग दिशा में भागकर पुलिस को भ्रमित करती है. इस गिरोह ने वडोदरा में चार जगह चोरी की वारदातें कबूल की हैं.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह गैंग मूल रूप से मध्य प्रदेश से संचालित होता है और वहां कई गंभीर मामलों में लिप्त रहा है. इनके खिलाफ पुलिस को धमकी देने और हत्या के प्रयास (धारा 307) जैसे केस दर्ज हैं. गिरोह के चार सदस्य अभी फरार हैं और पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित कर दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग के ज्यादातर सदस्यों ने अपनी छाती पर चमगादड़ का टैटू गुदवाया है, जो उनकी पहचान का प्रतीक माना जाता है.

बरामद औजार.
पुलिस ने इस पहलू की भी जांच शुरू कर दी है. मांजलपुर पुलिस की एक टीम इस संबंध में और जानकारी जुटाने के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गई है. फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. वडोदरा पुलिस का कहना है कि चमगादड़ गैंग का नेटवर्क बड़ा है और उनके बाकी फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई को वडोदरा में हाल के दिनों में हुई सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है.

