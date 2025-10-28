scorecardresearch
 

Feedback

शादी के लिए वक्त पर सिलकर नहीं दिया ब्लाउज, दर्जी पर लगा 7 हजार रुपये का जुर्माना

अहमदाबाद में एक महिला की शादी के लिए ब्लाउज समय पर न देने पर डिजाइनर शॉप के दर्जी पर उपभोक्ता आयोग ने 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. महिला ने 4,395 रुपये एडवांस दिए थे, लेकिन दर्जी ने तय समय पर ब्लाउज नहीं सिला. आयोग ने राशि ब्याज सहित लौटाने और मानसिक प्रताड़ना के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया.

Advertisement
X
दर्जी ने शादी के लिए समय पर नहीं सिलकर दिया ब्लाउज (Photo: AI-generated)
दर्जी ने शादी के लिए समय पर नहीं सिलकर दिया ब्लाउज (Photo: AI-generated)

अहमदाबाद के सीजी रोड पर मौजूद एक डिजाइनर शॉप को उपभोक्ता आयोग ने सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराया है. आयोग ने दर्जी को एक महिला ग्राहक को मानसिक प्रताड़ना और केस खर्च के लिए 7 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.

यह मामला नवंबर 2024 का है, अहमदाबाद की एक महिला ने अपने परिवार की शादी के लिए पारंपरिक साड़ी के ब्लाउज की सिलाई का ऑर्डर दिया था. उसने 4,395 रुपये एडवांस भुगतान कर ब्लाउज का डिजाइन और कपड़ा चुना था. तय समय के अनुसार ब्लाउज 24 दिसंबर तक तैयार होना था.

समय पर सिलकर नहीं दिया था ब्लाउज

सम्बंधित ख़बरें

Karan Johar mocks producers celebrating film's success after corporate bookings
मनीष मल्होत्रा को मेहनत का क्रेडिट नहीं देते करण, डिजाइनर ने की शिकायत 
पटाखों की तरह दिखने वाले चॉकलेट किए तैयार. (Photo: Screengrab)
जायकेदार 'पटाखे'... इनोवेटर ने तैयार किए चक्री, रॉकेट की डिजाइन वाले चॉकलेट 
Navi Mumbai Airport
कमल के फूल जैसा डिजाइन, 9 करोड़ पैसेंजर हैंडलिंग की क्षमता... PM ने किया नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन 
चॉकलेट शॉप में पटाखों की तरह डिजाइन किए गए 'क्रैकीज़', देखें  
राधिका मर्चेंट के ब्लाउज की तरह अपने ब्लाउज डिजाइन कराकर आप करवा चौथ पर स्टाइलिश लुक पा सकती हैं. (Photo: Instagram)
करवा चौथ पर पहनें राधिका मर्चेंट जैसे ब्लाउज, हर कोई करेगा आपकी तारीफ 

महिला 14 दिसंबर को दर्जी की दुकान पर सिलाई की प्रगति देखने गई, लेकिन ऑर्डर के अनुसार ब्लाउज नहीं सिला गया था. महिला ने दर्जी से शादी से पहले ब्लाउज सिलने का अनुरोध किया, लेकिन समय बीतने के बाद भी ब्लाउज तैयार नहीं हुआ. 

निराश होकर महिला ने दर्जी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसने अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई. आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि दर्जी द्वारा तय समय में काम पूरा न करना सेवाभाव में कमी को दर्शाता है.

Advertisement

उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश

इस कारण महिला को मानसिक कष्ट हुआ. आयोग ने आदेश दिया कि दर्जी महिला द्वारा दी गई 4,395 रुपये की राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए और 7 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना व केस खर्च के रूप में 45 दिनों के भीतर चुकाए. यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि सेवा में लापरवाही करने वालों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement