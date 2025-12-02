scorecardresearch
 
स्पीड और मौत... बुरी तरह गिरा व्लॉगर, आगे निकल गई बाइक, कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक मंजर

सूरत में सोशल मीडिया की दीवानगी ने एक और युवा जान ले ली. 18 वर्षीय बाइक ब्लॉगर प्रिंस पटेल ने तेज रफ्तार में रील बनाने के चक्कर में अपना जीवन गंवा दिया. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह नियंत्रण खोकर सड़क पर जा गिरा, जबकि उसकी KTM आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गई. हेलमेट न पहनने के कारण हादसा इतना भयानक हुआ कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

बाइक एक्सिडेंट में व्लॉगर की मौत, कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक मंजर (Photo: itg)
बाइक एक्सिडेंट में व्लॉगर की मौत, कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक मंजर (Photo: itg)

गुजरात के सूरत में सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट और तेज रफ्तार बाइकिंग का एक और दर्दनाक परिणाम सामने आया है. यहां 18 वर्षीय बाइक ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिंस पटेल की एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह घटना उधना-मगदल्ला रोड स्थित अणुव्रत द्वार ओवरब्रिज के पास हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार में दौड़ती उसकी KTM अचानक अनियंत्रित होती है और प्रिंस सड़क पर जोर से गिर पड़ता है, जबकि बाइक आगे बढ़कर ब्रेड लाइनर सर्कल के पास डिवाइडर से टकरा जाती है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर के प्रभाव से प्रिंस को गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. हादसा देखने वाले लोगों के मुताबिक यह दृश्य इतना भयावह था कि सबके दिल दहल गए. पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि प्रिंस ने हेलमेट नहीं पहना था, जो उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है.

प्रिंस पटेल सोशल मीडिया पर ‘PKR Blogger’ नाम से सक्रिय था और अपनी KTM बाइक जिसे वह प्यार से ‘लैला’ कहता था, पर स्टंट और तेज रफ्तार वाली रीलें बनाता था. दुख की बात यह है कि हादसे से ठीक दो दिन पहले उसने मौत और स्वर्ग के बारे में एक रील भी पोस्ट की थी, जो अब उसका सच ही बन गई. 

परिवार पर इस घटना का गहरा सदमा है. प्रिंस अपनी मां का इकलौता बेटा था. उसकी मां एक शेल्टर में रहती हैं और दूध बेचकर घर चलाती थीं. उन्होंने उम्मीद की थी कि बड़ा होकर प्रिंस परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन सोशल मीडिया की सनसनी और ओवरस्पीडिंग की जुनून ने उनका सहारा छीन लिया. मात्र 10वीं तक पढ़ाई करने वाले प्रिंस के लिए बाइक ही उसका पैशन और पहचान बन गई थी, मगर यही रफ्तार उसकी मौत की वजह बन गई.
 
 

