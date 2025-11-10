scorecardresearch
 

Feedback

बेलगाम BMW का कहर! टू-व्हीलर को जोरदार टक्कर से युवक की मौत, कार वाले ने थाने जाकर किया सरेंडर

राजकोट में शनिवार देर रात क्रिस्टल मॉल के पास तेज रफ्तार BMW ने टू-व्हीलर को टक्कर मार दी, जिससे 20 वर्षीय अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई. कार चालक आत्मन पटेल ने हादसे के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
BMW का कहर! टू-व्हीलर को मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौत (Photo: Representational Image)
BMW का कहर! टू-व्हीलर को मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौत (Photo: Representational Image)

गुजरात के राजकोट में एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक निर्दोष की जान ले ली. देर रात क्रिस्टल मॉल के पास एक तेज रफ्तार BMW कार ने टू-व्हीलर को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार 20 साल के युवक अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद कार चालक की पहचान आत्मन पटेल के रूप में हुई है, जिसने घटना के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा शनिवार देर रात करीब 11 बजे हुआ, जब अभिषेक अपनी बाइक से घर लौट रहा था. उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार BMW ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि अभिषेक सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि BMW की रफ्तार बेहद अधिक थी और टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची तालुका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार को कब्जे में लिया. पुलिस जांच में पता चला कि BMW चलाने वाला युवक आत्मन पटेल है, जो हादसे के बाद घबराकर खुद तालुका थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.

सम्बंधित ख़बरें

गगनप्रीत तिहाड़ जेल से रिहा. (File Photo: ITG)
Delhi BMW Case: गगनप्रीत कौर को जमानत, तिहाड़ से निकली तो चेहरे दुपट्टा से ढका 
Gaganpreet makkar
दिल्ली BMW हादसा: कोर्ट की एंबुलेंस स्टाफ को फटकार- पीड़ित को सड़क पर छोड़ा, नब्ज तक नहीं देखी 
man shouting at father
शराबी पिता से तंग बेटे ने पीट-पीटकर ले ली जान, 7 पसलियां टूटी, सिर में चोट से हेमरेज... 
son killed father
'आपकी शराब पीने की आदत से मैं तंग आ चुका हूं', गुस्से में बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला 
Earthquake tremors were felt in Rajkot and surrounding districts of Gujarat
गुजरात में डोली धरती, राजकोट समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके 
Advertisement

राजकोट एसपी कार्यालय ने बताया कि कार को जब्त कर लिया गया है और उसके स्पीड रिकॉर्ड एवं ब्रेकिंग सिस्टम की भी जांच कराई जाएगी. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हादसे के समय कार की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा से अधिक थी. इस हादसे ने राजकोट में फिर एक बार स्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है. स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से शहर में रात के समय तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement