गुजरात: रात में सीमा पार कर भारत में 40 किलोमीटर घुस आए पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े, पकड़े गए

गुजरात के कच्छ जिले में रतनपर गांव के पास पाकिस्तानी प्रेमी जोड़ा रात में भारत-पाकिस्तान सीमा पार कर 40 किलोमीटर अंदर तक घुस आया. लकड़ी काट रहे मजदूरों की सतर्कता से सरपंच को सूचना मिली और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया. पूछताछ में जोड़े ने प्रेम संबंध बताया. घटना ने सीमा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

(Photo: Representational)
गुजरात के कच्छ जिले के खड़ीर बेट इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. रतनपर गांव के पास भारत-पाकिस्तान सीमा को अवैध रूप से पार कर आए एक पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पकड़े गए युवक तोतो उर्फ तारा रणमल भील (16 वर्ष) और युवती मीना उर्फ पूजा भील (15 वर्ष) पाकिस्तान के थारपारकर जिले के लसरी, इस्लामकोट के निवासी हैं.

कैसे पकड़े गए पाकिस्तानी?
रतनपर गांव के जंगल में तालाब के पास लकड़ी काट रहे मजदूरों ने इस जोड़े को संदिग्ध अवस्था में देखा. गांव वालों की सतर्कता के चलते सरपंच को सूचना दी गई, जिन्होंने तुरंत खड़ीर पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया.

प्रारंभिक जांच में हुआ पाकिस्तानी जोड़े का खुलासा
पूछताछ में जोड़े ने बताया कि वे प्रेमी युगल हैं और रातों-रात अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए. हैरानी की बात यह है कि यह जोड़ा 40 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं. दोनों को संयुक्त पूछताछ केंद्र (जेआईसी) में हिरासत में लिया जा रहा है. इस घटना ने सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और आगे की जांच में और खुलासे होने की संभावना है. यह एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला है, जिस पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है.

