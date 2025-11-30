scorecardresearch
 
गुजरात: कक्षा 9 के छात्र को टीचर ने जड़े 7 थप्पड़, फिर पूछा जलन हो रही है ना ?

गुजरात के नवसारी के भक्ताश्रम इंग्लिश मीडियम स्कूल में फिजिक्स शिक्षक जयदीप शाह ने कक्षा 9 के एक छात्र को क्लास में हल्की मस्ती को लेकर लगातार सात थप्पड़ मार दिए, जिससे उसके गाल लाल हो गए और सूजन आ गई. छात्र का उपचार सिविल अस्पताल में हुआ. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के सामने विरोध जताया, हालांकि पुलिस शिकायत नहीं की. स्कूल प्रिंसिपल ने शिक्षक को फटकार लगाई और ऐसी घटना दोबारा न होने का आश्वासन दिया.

(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

गुजरात के नवसारी के भक्ताश्रम इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 9 के छात्र के साथ हुई मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि फिजिक्स शिक्षक जयदीप शाह ने छात्र को लगातार सात थप्पड़ मारे, जिसके बाद उसके गाल लाल हो गए और उंगलियों के निशान पड़ गए.

कक्षा में हल्की मस्ती बनी मारपीट की वजह
पीड़ित छात्र के अनुसार, क्लासरूम में दो छात्रों के बीच बेंच आगे-पीछे खिसकाने को लेकर हल्की नोकझोंक हुई थी. एक छात्र नीचे गिर गया और दोनों हंसते हुए अपनी जगह बैठ गए. लेकिन शिक्षक जयदीप शाह ने इस मस्ती को गंभीरता से लेते हुए एक छात्र को गाल पर लगातार थप्पड़ जड़ दिए.

चेहरा धोने भेजा, फिर पूछा-'जलन हो रही है ना?'
मारपीट के बाद शिक्षक ने छात्र को चेहरा धोने भेजा. जब वह वापस लौटा, तो शिक्षक ने पूछा- 'जलन हो रही है ना?' छात्र ने दर्द की वजह से 'हां' कहा. गाल पर सूजन और तेज दर्द के कारण छात्र को नवसारी सिविल अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा.

माता-पिता ने दर्ज कराया विरोध, पुलिस शिकायत नहीं
छात्र के परिजनों ने इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के सामने शिक्षक के खिलाफ कड़ा विरोध जताया.

स्कूल प्रशासन ने लगाई फटकार
स्कूल के प्रधानाचार्य परिमल पटेल ने शिक्षक को बुलाकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि बच्चों की क्लास में हुई मस्ती देखकर शिक्षक को लगा कि इससे किसी को चोट लग सकती है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने छात्र के भले के लिए थप्पड़ मारे. परिजनों के विरोध के बाद स्कूल ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी. स्कूल प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

इनपुट- रौनक जानी
