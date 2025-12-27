scorecardresearch
 
सुरेंद्रनगर में बड़ा सड़क हादसा, पुल से टकराकर नदी में गिरी कार और फिर...

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के दसाड़ा तालुका में जरवाल गांव के पास एक तेज़ रफ्तार कार पुल से टकराकर नदी में गिर गई. हादसे में कार सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. एक्सीडेंट का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें कार तेज़ स्पीड में आती और चालक का नियंत्रण खोते हुए दुर्घटनाग्रस्त होती दिखाई दे रही है.

हादसे में कार हवा में 15 फीट उछली (Photo: Screengrab)
हादसे में कार हवा में 15 फीट उछली (Photo: Screengrab)

गुजरात के सुरेंद्रनगर में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. कांकसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जरवाल गांव के पास एक कार चालक का नियंत्रण स्टीयरिंग व्हील से हट गया, जिससे कार सीधे पुल से टकराकर नदी में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार करीब 15 फीट ऊंची उछल गई और आगे की दोनों सीटें बाहर निकल गईं.

हादसे में कार हवा में 15 फीट उछली

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कार में लखतर तालुका का एक कपल सवार था. दोनों कार से नवरंगपुरा की ओर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार पुल से टकराने के बाद आगे की दोनों सीटें पुल के पिलर में फंस गईं और पूरा वाहन नदी में गिर गया.

हादसे के दौरान कार हवा में लगभग 15 फीट तक उछली, जिसके बाद वह सीधे नदी में जा गिरी. दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में सवार पति-पत्नी को गंभीर चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और आपात सेवाओं को सूचना दी.

कपल घायल, अस्पताल में इलाज जारी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घायल दंपति को तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. दोनों का इलाज पाटडी के एक अस्पताल में चल रहा है.

इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कार तेज़ रफ्तार से आ रही थी और अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया, जिसके बाद कार पुल से टकरा गई. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.
 

