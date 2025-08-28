कच्छ में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर से गिरे कंटेनर के नीचे दबकर तीन युवकों की मौत

गुजरात के कच्छ जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. दरअसल मुंद्रा-अंजार नेशनल हाईवे पर खेड़ोई गांव के पास तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रेलर का कंटेनर अचानक सड़क पर गिर पड़ा. उसी समय हाईवे से गुजर रही एक एक्टिवा स्कूटी उसके नीचे आ गई. कंटेनर की चपेट में आने से एक्टिवा पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही जान चली गई.



मुंद्रा-अंजार हाईवे पर दर्दनाक हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतनी तेजी से हुआ कि युवकों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला. जैसे ही कंटेनर स्कूटी पर गिरा, तीनों युवक दब गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर खून फैल गया और शवों के अंग बिखर गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर अंजार के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है.

कंटेनर गिरने से एक्टिवा सवार तीन युवकों की मौत

पुलिस ने ट्रेलर चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कंटेनर ठीक से फिट न होने की वजह से हादसा हुआ. फिलहाल वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement

इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है. लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की लापरवाही लगातार हादसों को जन्म दे रही है. अधिकारियों ने मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. वहीं, हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है. तीन युवकों की एक साथ मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

---- समाप्त ----