गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी में 32% की बड़ी वृद्धि, 891 पहुंचा आंकड़ा

पिछले एक दशक में शेरों की संख्या में 70.36% की बढ़ोतरी हुई है (2015 में 523 से अब 891). अमरेली जिला 339 शेरों के साथ सबसे आगे है. जनगणना में 55.78% शेर जंगलों में और 44.22% गैर-जंगल क्षेत्रों में पाए गए. पहली बार कॉरिडोर एरिया में 22 शेर दर्ज किए गए हैं.

पिछले एक दशक में शेरों की संख्या में 70.36% की बढ़ोतरी हुई है (2015 में 523 से अब 891). (Photo: Representational)
गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 2025 में बढ़कर 891 हो गई है, जो जून 2020 की तुलना में 32.19% अधिक है. वर्तमान अनुमान में 196 वयस्क नर, 330 वयस्क मादाएं, 140 उप-वयस्क और 225 शावक शामिल हैं. गिर और आसपास के क्षेत्रों में कोर आबादी 394 है, जबकि नौ बाहरी इलाकों में कुल 497 शेर दर्ज किए गए. 

अमरेली जिले के सावरकुंडला-लिलिया और आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक 125 शेर पाए गए. वयस्क समूह में सबसे उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, खासकर वयस्क मादाओं की संख्या 260 से बढ़कर 330 (26.92%) हो गई. वयस्क नर और वयस्क मादा का अनुपात 1:1.68 और वयस्क मादा से शावक का अनुपात 1:0.68 है.

एक दशक में बढ़े 70.36% शेर

वितरण क्षेत्र 2020 के 30,000 वर्ग किमी से बढ़कर 2025 में 35,000 वर्ग किमी हो गया, जो 16.67% की वृद्धि है. पिछले एक दशक में शेरों की संख्या में 70.36% की बढ़ोतरी हुई है (2015 में 523 से अब 891). अमरेली जिला 339 शेरों के साथ सबसे आगे है. जनगणना में 55.78% शेर जंगलों में और 44.22% गैर-जंगल क्षेत्रों में पाए गए. 

पहली बार कॉरिडोर एरिया में 22 शेर दर्ज किए गए हैं. बर्दा वन्यजीव अभयारण्य में 17 शेरों के साथ एक नई आबादी स्थापित हुई है, जिससे राज्य के भीतर शेरों का 'दूसरा घर' बनने का विचार साकार हुआ है. यह लंबे समय तक संरक्षण में मदद करेगा.

शेरों के संरक्षण के लिए शुरू किया 'प्रोजेक्ट लायन'

गुजरात में शेर संरक्षण के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, समुदाय की भागीदारी और बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल जैसे कई प्रयास किए गए हैं. 'प्रोजेक्ट लायन' का उद्देश्य 'ग्रेटर गिर लायन लैंडस्केप' में एशियाई शेरों का दीर्घकालिक और समग्र दृष्टिकोण से संरक्षण सुनिश्चित करना है.

