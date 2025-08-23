scorecardresearch
 

गुजरात: कच्छ में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम... नाव में बैठकर आए 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार

बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ की जा रही है और उनके पास से मिले सामान की भी जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि ये लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे. पकड़े गए सामान में खाने-पीने की चीजें, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री मिली है.

15 पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं (Representative Image)
गुजरात के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरी क्रीक इलाके से 15 पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया. जानकारी के अनुसार, बीएसएफ की गश्ती टीम को क्रीक क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों का पता चला था. इसी दौरान जवानों ने पाकिस्तानी नाव को पकड़ा. नाव पर मौजूद कुछ लोग बीएसएफ को देखते ही फरार हो गए, लेकिन 15 घुसपैठियों को जवानों ने दबोच लिया.

बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ की जा रही है और उनके पास से मिले सामान की भी जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि ये लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे. पकड़े गए सामान में खाने-पीने की चीजें, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री मिली है.

क्रीक क्षेत्र भारत-पाकिस्तान सीमा का संवेदनशील इलाका माना जाता है. यहां समुद्री रास्तों के जरिए घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है. बीएसएफ ने घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. जवान आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की दूसरी घुसपैठ की कोशिश न हो सके.

सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन भारतीय जवान हर बार सतर्कता और तेजी से कार्रवाई कर इन्हें नाकाम कर देते हैं. बीएसएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है और खुफिया एजेंसियां पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ कर रही हैं.

