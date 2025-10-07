scorecardresearch
 

गुजरात सरकार का दिवाली तोहफा: कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 3 से 5 प्रतिशत बढ़ा, 9 लाख से अधिक को लाभ

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवाली से पहले राज्य के 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि की मंजूरी दी है. सातवें वेतन आयोग के तहत डीए 3 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा.

गुजरात के करीब 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा. (File Photo: ITG)
दिवाली से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के करीब 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.

एक साथ मिलेगा तीन महीने का एरियर

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है. 

यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होगी और 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी. सरकार ने बताया कि बढ़े हुए डीए का तीन महीने का एरियर (जुलाई से सितंबर 2025 तक) एक किस्त में दिया जाएगा. 

9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

इस निर्णय से 4.69 लाख राज्य और पंचायत सेवाओं के कर्मयोगियों और करीब 4.82 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनरों) को फायदा होगा. राज्य सरकार को इस बढ़ोतरी के चलते कुल 483.24 करोड़ रुपये एरियर के रूप में और सालाना 1,932.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा. 

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश तुरंत जारी किए जाएं. सरकार के इस फैसले को त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए 'दिवाली बोनस' जैसा माना जा रहा है.

