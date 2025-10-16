गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार कल, 10 मंत्रियों पर लटकी तलवार! आज शाम नए चेहरों को जाएंगे कॉल

गुजरात की बीजेपी सरकार में बड़ा फेरबदल तय हो गया है. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे. उनके साथ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक होगी. इस बैठक में राज्य कैबिनेट के पुनर्गठन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. शपथ ग्रहण की तारीख, समय और जगह भी फाइनल हो गई है. माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम गुजरात पहुंचेंगे. वे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे. यह बैठक आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी, जिसमें वर्तमान मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल होंगे.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे. वे प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर अंतिम सूची को मंजूरी देंगे. इस दौरान उन मंत्रियों को भी सूचित किया जाएगा, जिनकी मंत्री पद से छुट्टी होने वाली है. उनसे औपचारिक रूप से इस्तीफा लिया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, मौजूदा 16 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को अब बढ़ाकर 25 से 26 सदस्यों का बनाया जाएगा. करीब 7 से 10 मंत्री वर्तमान टीम से बाहर किए जा सकते हैं. पार्टी संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

बीजेपी की रणनीति के मुताबिक, नए चेहरों में युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन रखा जाएगा. संगठन से जुड़े खांटी विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी. सभी जोन और वर्गों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के संकेत दिए गए हैं.

बैठक के बाद आज शाम तक उन विधायकों को कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें नए मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी. वहीं, जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा.

कल यानी शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे. राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी आज गुजरात पहुंचेंगे और नए तथा पुराने मंत्रियों से मुलाकात कर राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले से उन्हें अवगत कराएंगे.

