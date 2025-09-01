scorecardresearch
 

गुजरात में 5 साल की बच्ची को अगवा कर नदी में फेंका, मानव बलि की आशंका

गुजरात के आनंद जिले में 5 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने बच्ची को अगवा कर नदी में फेंक दिया. पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है और बच्ची की लाश की तलाश जारी है. स्थानीय लोगों का दावा है कि आरोपी काले जादू में लिप्त था और मानव बलि की आशंका जताई जा रही है.

पांच साल की बच्ची की हत्या (Photo: AI-generated)
गुजरात के आनंद जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. एक 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को नदी में फेंक दिया. यह घटना आनंद जिले के अंकलाव तालुका के नवाखल गांव की है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार, बच्ची 30 अगस्त की शाम अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वह लापता हो गई. शिकायत दर्ज होते ही अंकलाव पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया. 

बच्ची की दी गई बलि ?

सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अजय पधियार बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखाई दिया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने बच्ची को उमेता गांव के पास मिनी नदी में फेंक दिया.

फिलहाल बच्ची की लाश की तलाश के लिए पुलिस और गोताखोरों की टीम नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है. डिप्टी एसपी पार्थ चोवतिया ने बताया कि आरोपी ने अभी तक हत्या के पीछे की वजह नहीं बताई है. इस बीच, स्थानीय लोगों और नेताओं ने आशंका जताई है कि आरोपी काले जादू और अंधविश्वास में लिप्त था.

आरोपी पर काला जादू का शक

राष्ट्र्रीय राजपूत करणी सेना के नेता और अंकलाव निवासी संजसिंह राज ने कहा, 'आरोपी पहले भी अंधविश्वास में लिप्त रहा है, हमें शक है कि उसने बच्ची को किसी मानव बलि के लिए सौंप दिया होगा.' हालांकि पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में काले जादू या मानव बलि से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है.

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में अंकलाव पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की. इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

 

