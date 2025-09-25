गांधीनगर: सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर बवाल, दो गुटों में भीषण झड़प, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

गांधीनगर के दहेगाम के बहियाल में देर रात दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प से भारी तनाव पैदा हो गया. बताया जा रहा है कि यह घटना सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुई थी. गांव में चल रहे गरबा के दौरान पथराव होने से लोगों में भगदड़ मच गई. इस झड़प से गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है.

पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त

देर रात दहेगाम के बहियाल में दो समुदायों के बीच बवाल हो गया. हिंसक भीड़ ने गांव में आठ से ज्यादा वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. भीड़ ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसमें उनके दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

पूरे गांव में पुलिस तैनात

इस घटना के बाद पूरे गांव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है. पुलिस की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और गांव में शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इस हिंसक घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है.

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है. इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए हैं. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता जताई है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

