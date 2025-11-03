शराबी पिता से तंग बेटे ने पीट-पीटकर ले ली जान, 7 पसलियां टूटी, सिर में चोट से हुआ हेमरेज...

गुजरात के राजकोट शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने शराबी पिता की बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया. पिता की शराब पीने की आदत से परेशान बेटे का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने अपने ही पिता को मुक्कों और लातों से इतना पीटा कि उनकी जान चली गई.

डेढ़ महीने पहले बेटे ने ही कराया था इलाज

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान कल्पेशभाई के रूप में हुई है, जो लंबे समय से शराब की लत से पीड़ित थे. उनके बेटे ऋषभ ने बताया कि पिता की शराबखोरी के कारण घर में आए दिन झगड़े होते थे. शराब के अत्यधिक सेवन से कल्पेशभाई का लिवर भी खराब हो गया था. डेढ़ महीने पहले उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऋषभ उनकी देखभाल कर रहा था.

पिता के सीने, पेट और चेहरे पर मारे मुक्के

घटना वाले दिन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ. ऋषभ ने पिता से कहा कि उनकी शराबखोरी ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है और उसकी मां को मजबूरन अलग रहना पड़ रहा है. यह सुनकर कल्पेशभाई भड़क उठे और गालियां देने लगे. इसी दौरान ऋषभ अपना आपा खो बैठा और पिता के सीने, पेट और चेहरे पर कई मुक्के मार दिए.

अगले दिन सोकर ही नहीं उठा शख्स

पिटाई के बाद कल्पेशभाई नशे की हालत में फर्श पर गिरकर सो गए. अगले दिन सुबह जब वे नहीं जागे, तो ऋषभ ने अपने चाचा हितेशभाई को फोन किया. मौके पर पहुंचने पर कल्पेशभाई मृत मिले. पुलिस को दी गई शिकायत में हितेशभाई ने बताया कि ऋषभ का अपने पिता के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था.

7 पसलियां टूटीं, सिर में हेमरेज

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की सात पसलियां टूटी थीं और सिर में गंभीर चोटों के साथ मस्तिष्क में हेमरेज हुआ था. पुलिस ने आरोपी बेटे ऋषभ को हिरासत में लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी मामले की विस्तृत जांच में जुटे हैं. यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि नशे की आदत न केवल जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि परिवार की शांति और संबंधों को भी खत्म कर देती है.

