scorecardresearch
 

Feedback

शराबी पिता से तंग बेटे ने पीट-पीटकर ले ली जान, 7 पसलियां टूटी, सिर में चोट से हुआ हेमरेज...

राजकोट में एक बेटे ने शराबी पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पिता की शराब पीने की आदत से परेशान बेटे ऋषभ ने गुस्से में पिता कल्पेशभाई के सीने, चेहरे और पेट पर मुक्के मारे थे जिससे उनकी 7 पसलियां टूट गईं और सिर में हेमरेज से मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

Advertisement
X
शराबी पिता से तंग बेटे ने पीट- पीटकर ले ली जान (Photo: AI Image)
शराबी पिता से तंग बेटे ने पीट- पीटकर ले ली जान (Photo: AI Image)

गुजरात के राजकोट शहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने शराबी पिता की बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया. पिता की शराब पीने की आदत से परेशान बेटे का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने अपने ही पिता को मुक्कों और लातों से इतना पीटा कि उनकी जान चली गई.

डेढ़ महीने पहले बेटे ने ही कराया था इलाज

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान कल्पेशभाई के रूप में हुई है, जो लंबे समय से शराब की लत से पीड़ित थे. उनके बेटे ऋषभ ने बताया कि पिता की शराबखोरी के कारण घर में आए दिन झगड़े होते थे. शराब के अत्यधिक सेवन से कल्पेशभाई का लिवर भी खराब हो गया था. डेढ़ महीने पहले उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऋषभ उनकी देखभाल कर रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

Son arrested for father's murder (Photo- ITG)
आगरा का 'कातिल' बेटा... पिता की हत्या कर लाश बोरे में भरी, फिर स्कूटी से नदी में फेंक आया 
शामली में शख्स ने 14 साल बाद लिया पिता की मौत का बदला. (Photo: Representational )
14 साल बाद लिया पिता की हत्या का बदला, शामली में 45 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या 
son killed father
'आपकी शराब पीने की आदत से मैं तंग आ चुका हूं', गुस्से में बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला 
Earthquake tremors were felt in Rajkot and surrounding districts of Gujarat
गुजरात में डोली धरती, राजकोट समेत कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके 
Triple murder in a clash between two groups over a minor issue
गाड़़ी टकराने को लेकर विवाद, मारपीट में दो सगे भाई समेत तीन की मौत, चार गिरफ्तार  

पिता के सीने, पेट और चेहरे पर मारे मुक्के

घटना वाले दिन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ. ऋषभ ने पिता से कहा कि उनकी शराबखोरी ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है और उसकी मां को मजबूरन अलग रहना पड़ रहा है. यह सुनकर कल्पेशभाई भड़क उठे और गालियां देने लगे. इसी दौरान ऋषभ अपना आपा खो बैठा और पिता के सीने, पेट और चेहरे पर कई मुक्के मार दिए.

Advertisement

अगले दिन सोकर ही नहीं उठा शख्स

पिटाई के बाद कल्पेशभाई नशे की हालत में फर्श पर गिरकर सो गए. अगले दिन सुबह जब वे नहीं जागे, तो ऋषभ ने अपने चाचा हितेशभाई को फोन किया. मौके पर पहुंचने पर कल्पेशभाई मृत मिले. पुलिस को दी गई शिकायत में हितेशभाई ने बताया कि ऋषभ का अपने पिता के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था.

7 पसलियां टूटीं, सिर में हेमरेज

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की सात पसलियां टूटी थीं और सिर में गंभीर चोटों के साथ मस्तिष्क में हेमरेज हुआ था. पुलिस ने आरोपी बेटे ऋषभ को हिरासत में लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी मामले की विस्तृत जांच में जुटे हैं. यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि नशे की आदत न केवल जीवन को बर्बाद करती है, बल्कि परिवार की शांति और संबंधों को भी खत्म कर देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement