5 साल की बेटी, 3 साल के बेटे को दिया जहर, फिर पिता ने किया सुसाइड... सामने आई दर्दनाक वजह

द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका के लांबा गांव में एक पिता ने गंभीर कैंसर से पीड़ित होने के बाद अपनी 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को जहर देकर खुद भी आत्महत्या कर ली. बच्चे और पिता की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

पिता ने बच्चों के साथ की खुदकुशी (File Photo: Brijesh Doshi/ITG)
पिता ने बच्चों के साथ की खुदकुशी (File Photo: Brijesh Doshi/ITG)

देवभूमि द्वारका जिले के कल्याणपुर तालुका के लांबा गांव में एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर अपने गांव को झकझोर दिया. ग्रामीणों के अनुसार, मृतक मेरामण भाई पिछले पांच साल से मुंह के कैंसर से पीड़ित थे और उनकी बीमारी अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी.

बताया जा रहा है कि सोमवार शाम जब उनकी पत्नी घर पर नहीं थी. उन्होंने पहले अपनी 5 साल की बेटी खुशी फिर 3 साल के बेटे माधव को जहर दिया. इसके बाद उन्होंने खुद भी जहर पीकर खुदकुशी कर ली. इस दर्दनाक घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

पिता ने मासूम बच्चों के साथ की खुदकुशी

घटना की सूचना  मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मेरामण भाई ने यह कदम अपनी बीमारी और बच्चों के भविष्य को लेकर मानसिक तनाव में उठाया. 

मुंह के कैंसर से पीड़ित था पिता

घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया. स्थानीय प्रशासन ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार के परिजनों को सांत्वना दी. पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना की जानकारी लेने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने परिवार और आसपास के लोगों से शांत रहने की अपील की है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
