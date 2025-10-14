scorecardresearch
 

दोहा से हांगकांग जा रही कतर एयरवेज फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी से मचा हड़कंप

दोहा से हांगकांग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट QR816 को तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. विमान ने दोपहर 2.32 बजे अहमदाबाद में सुरक्षित लैंडिंग की. इस दौरान एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित किया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

कतर एयरवेज फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग (Photo: Brijesh Doshi/ITG)
दोहा से हांगकांग जा रही कतर एयरवेज की फ्लाइट QR816 को सोमवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार, विमान में तकनीकी खामी आने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क कर अहमदाबाद में लैंडिंग की अनुमति मांगी. अनुमति मिलते ही विमान को दोपहर 2.32 बजे सुरक्षित तरीके से उतारा गया.

विमान के लैंड करते ही एयरपोर्ट पर आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया. दमकल विभाग, एम्बुलेंस और तकनीकी टीम मौके पर मौजूद रही. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है.

तकनीकी खराबी के चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

फ्लाइट दोहा से हांगकांग जा रही थी और रास्ते में अचानक तकनीकी समस्या आने के बाद यह कदम उठाया गया. लैंडिंग के बाद तकनीकी विशेषज्ञ विमान की जांच में जुट गए हैं. फिलहाल विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है.

विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित

अधिकारियों ने बताया कि यह इमरजेंसी लैंडिंग एहतियात के तौर पर की गई थी ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. जांच के बाद ही विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी.

