दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, लहरों में उफान, कालिंदी कुंज घाट पर तेज हुआ बहाव

दिल्ली में हो रही लगातार बारिश और हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर यमुना नदी पर साफ नजर आ रहा है. गुरुवार सुबह यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया, जिसके बाद पानी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है.

कालिंदी कुंज घाट पर गुरुवार को तेज बहाव देखा गया. यहां लहरों में उफान नजर आ रहा है. घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि सोमवार शाम से पानी बढ़ना शुरू हुआ था, जो गुरुवार तक लगभग 8 से 10 फीट तक बढ़ चुका है.

यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया

ओखला बैराज के गेट खोलने के बाद पानी की रफ्तार और तेज हो गई है.बुधवार तक जो क्षेत्र सूखे थे, गुरुवार को वहां तक पानी चढ़ गया. घाट किनारे बने सीमेंटेड चबूतरे तक पानी पहुंच गया है, जो बुधवार को सूखा था.

तस्वीरों में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे का दृश्य साफ दिखाई देता है, जहां यमुना का जलस्तर बढ़ने से तेज धाराएं बन रही हैं. राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश ने नदी में पानी की मात्रा बढ़ा दी है.

हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गया पानी

लोगों का कहना है कि सोमवार शाम से लगातार पानी बढ़ने का सिलसिला जारी है. घाट पर खड़े लोग हालात पर नजर रखे हुए हैं और लहरों के तेज बहाव को देखकर सतर्कता बरत रहे हैं.

