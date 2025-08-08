आसिफ कुरैशी कौन थे? हुमा कुरैशी के कज़िन की दिल्ली में पार्किंग विवाद में हत्या

दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के भोगल इलाके में गुरुवार देर रात मामूली पार्किंग विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया. बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना गुरुवार की देर रात जंगपुरा भोगल बाजार लेन में हुई. यहां गेट के सामने खड़ी स्कूटी हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया.

आसिफ कुरैशी की मौत का कारण क्या था?

45 वर्षीय आसिफ कुरैशी बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे. उनकी पड़ोसियों ने बेरहमी से हत्या कर दी. आसिफ देर रात करीब 11 बजे अपने घर पहुंचे थे. उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने उनके घर के ठीक सामने स्कूटी खड़ी कर रखी थी. जब उन्होंने स्कूटी हटाने के लिए कहा तो विवाद बढ़ गया. इसी दौरान पड़ोसी ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह घटना कहां हुई?

यह दर्दनाक घटना दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में हुई. यह इलाका संकरी गलियों और घनी आबादी के लिए जाना जाता है, जहां पार्किंग की समस्या आम है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, आसिफ कुरैशी के साथ हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक हो गया और आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया.

यह घटना कब घटी?

यह वारदात गुरुवार 7 अगस्त 2025 की रात करीब 11 बजे हुई. इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि आसिफ अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी आरोपी और उसका साथी वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया. फुटेज में आसिफ की पत्नी शाइना कुरैशी को भी बीच-बचाव करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आरोपी लगातार वार करता रहा.

इस मामले में मुख्य संदिग्ध कौन हैं?

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद किया है. मृतक आसिफ कुरैशी की पत्नी का आरोप है कि नवंबर 2024 में भी इन आरोपियों ने उनके पति पर हमला किया था, लेकिन तब मामला शांत करा दिया गया था. इस बार मामूली पार्किंग विवाद में इस वारदात को अंजाम दे दिया.

क्या आसिफ कुरैशी ने कभी बॉलीवुड में काम किया था?

आसिफ कुरैशी बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन थे. उनकी पत्नी शाइना कुरैशी (पहला नाम रेनू जौन) से उनकी शादी साल 2018 में हुई थी. यह उनकी लव मैरिज थी. आसिफ की दो शादियां हुई थीं, लेकिन वे शाइना के साथ निजामुद्दीन में रहते थे. आसिफ कुरैशी का बॉलीवुड में कोई करियर नहीं था. वे एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजिन थे और निजी जिंदगी में पारिवारिक बिजनेस संभालते थे.

क्या आसिफ कुरैशी मर्डर केस में किसी को गिरफ्तार किया गया है?

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद किया गया है. इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो लोग आसिफ पर लगातार वार कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं. पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है.

