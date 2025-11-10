scorecardresearch
 

लाल किले के पास धमाके के बाद के Videos आए सामने... आग की लपटें, दूर तक फैला धुआं ही धुआं

दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. धमाके के बाद कार में आग लग गई और कुछ लोग घायल हो गए. आग की चपेट में आसपास की कई गाड़ियां भी आ गईं. मौके पर दमकल और कैट्स की गाड़ियां पहुंचीं और राहत-बचाव का काम शुरू किया गया.

दिल्ली में ब्लास्ट (Photo: ITG)
दिल्ली के लाल किले के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है. पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है. 

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विस्फोट के बाद लोग चिल्ला रहे थे और कई लोग घटना का वीडियो बना रहे थे. जिस कार में धमाका हुआ, वह पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई. आग की चपेट में कुछ और लोग भी आ गए, जिनके घायल होने की खबर है. आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क पर धुएं का गूबार छा गया.

लाल किले के पास ब्लास्ट

विस्फोट के बाद ट्रैफिक जाम हो गया और पूरे इलाके में दहशत फैल गई. लोग लगातार चीखते हुए एक-दूसरे को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दे रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई वाहन क्षतिग्रस्त हैं और आसपास का माहौल धुएं से भर गया है.

कई गाड़ियां हुईं क्षतिग्रस्त

अग्निशमन विभाग को जब घटना की जानकारी मिली तो तुरंत चार दमकल गाड़ियां और छह कैट्स की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और घायलों को अस्पताल भेजा गया. फिलहाल पुलिस धमाके के कारणों की जांच में जुटी है और इलाके को घेराबंदी कर दिया गया है.

