स्वामी चैतन्यानंद का सहयोगी हरी सिंह गिरफ्तार, पीड़िता को धमकी देकर बनाया था केस वापस लेने का दबाव

स्वामी चैतन्यानंद केस में नई कार्रवाई हुई है. पुलिस ने आरोपी के कहने पर पीड़िता के पिता को धमकी देने वाले सहयोगी हरी सिंह कोपकोटी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने धमकी देने की बात कबूल की. पुलिस ने स्वामी को SRISIIM ले जाकर उसके दफ्तर और कमरे की तलाशी ली. मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है.

स्वामी चैतन्यानंद का करीबी हरी सिंह गिरफ्तार (Photo: Arvind Ojha/ITG)
स्वामी चैतन्यानंद का करीबी हरी सिंह गिरफ्तार (Photo: Arvind Ojha/ITG)

स्वामी चैतन्यानंद केस में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. जांच के दौरान पुलिस आरोपी चैतन्यानंद को SRISIIM लेकर गई जहां उसके दफ्तर और ठहरने वाले कमरे की तलाशी ली गई. पुलिस का कहना है कि तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण सबूत जुटाने की कोशिश की गई है.

इसी बीच एक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 14 सितम्बर 2025 को उसके पिता को धमकी भरा फोन आया था. फोन करने वाले ने शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी. पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर कॉल करने वाले की पहचान हरी सिंह कोपकोटी (38), निवासी जिला बागेश्वर, उत्तराखंड के रूप में की. दिल्ली पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए दिल्ली लाया.

स्वामी चैतन्यानंद का करीबी हरी सिंह गिरफ्तार 

पूछताछ में हरी सिंह ने खुलासा किया कि वह स्थानीय निकाय के काम से जीवनयापन करता है और पिछले साल उसकी मुलाकात आरोपी चैतन्यानंद से हुई थी. उसने बताया कि आरोपी के कहने पर ही उसने पीड़िता के पिता को कॉल किया और शिकायत वापस लेने को कहा.

पीड़िता को फोन कर केस वापस लेने के बनाया था दबाव

पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. हरी सिंह के खिलाफ BNS की धारा 232 और 351(2) के तहत कार्रवाई की गई. पूछताछ के बाद उसे बांड भरवाकर छोड़ दिया गया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है.

