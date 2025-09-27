BMW में अश्लील गाने सुनाकर छेड़छाड़, 24 घंटे लड़कियों पर नजर... हैरान कर देंगी चैतन्यानंद की ये काली करतूतें

कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी स्वामी चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

8 करोड़ रुपये फ्रिज

अब पुलिस को आरोपी पार्थसारथी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े 18 बैंक खातों और 28 फिक्स्ड डिपॉजिट में लगभग 8 करोड़ रुपये जमा होने की जानकारी मिली है जिसके बाद इन्हें फ्रीज कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद इस पैसे का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन के लिए करता था.

BMW कार में गंदे गाने सुनाकर लड़कियों से छेड़छाड़

वहीं चैतन्यानंद की हवस की शिकार हो चुकीं पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में बताया कि ऋषिकेश में रहते हुए चैतन्यानंद उन्हें BMW कार में ले गया था. रास्ते में अश्लील गाने बजाए गए और लौटते वक्त उनसे छेड़छाड़ की गई. यही नहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपी के फोन पर पूरे कैंपस और हॉस्टल के CCTV कैमरों का कंट्रोल था.

चैतन्यानंद नियमित रूप से इन फुटेज को देखता था और लड़कियों की गतिविधियों पर नज़र रखता था. इस खुलासे के बाद पुलिस ने तकनीकी एंगल से भी जांच तेज कर दी है.

अब पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि चैतन्यानंद फरार होने के बाद से वेश बदलकर छुप तो नहीं रहा और कहीं उसे स्थानीय स्तर पर मदद तो नहीं मिल रही है. पुलिस टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

ऐसे खुली पाखंडी चैतन्यानंद की पोल



इस पूरे विवाद की शुरुआत 23 जुलाई को हुई थी जब मठ की ओर से पहली FIR दर्ज करवाई गई. इसके बाद छात्रों की शिकायतों पर मामला और गंभीर होता चला गया. 1 अगस्त को एयर फ़ोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को एक शिकायत मिली जिसमें SRISIIM छात्रों ने स्वामी चैतन्यानंद पर मनमाने फैसले, धमकी और देर रात व्हाट्सऐप मैसेज भेजने के आरोप लगाए.

इसके बाद 2 अगस्त को पीठ की ओर से जवाब भेजा गया कि आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 320/2025 दर्ज हैं. 4 और 5 अगस्त को पीठम ने पुलिस को एक और शिकायत दी और 300 से अधिक पन्नों के सबूत सौंपे. इन सबूतों में छात्राओं के बयान, उत्पीड़न की पूरी जानकारी और डिजिटल एविडेंस शामिल थे. इसके आधार पर पुलिस ने नई FIR दर्ज की और जांच का दायरा बढ़ा दिया.

चैतन्यानंद का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द

इस बीच, पीठ ने चैतन्यानंद का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दिया और 11 सदस्यीय नई गवर्निंग काउंसिल का गठन किया. माना जा रहा है कि इससे मठ की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था पर चैतन्यानंद का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

पुलिस अब आरोपी की तलाश में कई राज्यों में दबिश दे रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की विशेष टीम भी जांच में लगी हुई है. लगातार हो रहे नए खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है . संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े राज सामने आ सकते हैं.



