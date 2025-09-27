scorecardresearch
 

Feedback

BMW में अश्लील गाने सुनाकर छेड़छाड़, 24 घंटे लड़कियों पर नजर... हैरान कर देंगी चैतन्यानंद की ये काली करतूतें

छात्राओं से यौन शोषण के मामले में घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर जांच में नए खुलासे हुए हैं. पुलिस ने आरोपी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े 18 बैंक खातों और 28 एफडी में जमा करीब 8 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं. छात्राओं ने आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद उन्हें BMW कार में ले जाकर छेड़छाड़ की और उनके हॉस्टल की CCTV फीड अपने फोन से लगातार देखता था और उन पर नजर रखता था.

Advertisement
X
चैतन्यानंद 24 घंटे रखता था लड़कियों पर नजर (Photo: ITG)
चैतन्यानंद 24 घंटे रखता था लड़कियों पर नजर (Photo: ITG)

कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी स्वामी चैतन्यानंद पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

8 करोड़ रुपये फ्रिज

अब पुलिस को आरोपी पार्थसारथी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े 18 बैंक खातों और 28 फिक्स्ड डिपॉजिट में लगभग  8 करोड़ रुपये जमा होने की जानकारी मिली है जिसके बाद इन्हें फ्रीज कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद इस पैसे का इस्तेमाल संदिग्ध लेनदेन के लिए करता था.

सम्बंधित ख़बरें

Swami Chaitanyanand Saraswati
यौन शोषण, करोड़ों का घोटाला, अनगिनत साजिशें... हैरान कर देगा चैतन्यानंद का काला इतिहास 
चैतन्यानंद कैसे बनाता था छात्राओं को शिकार, देखें वारदात  
Swami Chaitanyanand Saraswati bail rejected by Delhi Court
चैतन्यानंद को झटका, जमानत याचिका खारिज, 18 बैंक खाते और 28 FD भी फ्रीज 
2 FIR against Swami Chaitanyanand Saraswati
फरार चैतन्यानंद पर इन धाराओं में केस दर्ज, जानें- दोषी होने पर मिलेगी कितनी सजा 
Baba from the management institute on the run, facing allegations of sexual assault.
चैतन्यानंद के पुराने छात्र ने खोला कच्चा चिट्ठा, किए कई बड़े खुलासे  

BMW कार में गंदे गाने सुनाकर लड़कियों से छेड़छाड़

वहीं चैतन्यानंद की हवस की शिकार हो चुकीं पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में बताया कि ऋषिकेश में रहते हुए चैतन्यानंद उन्हें BMW कार में ले गया था. रास्ते में अश्लील गाने बजाए गए और लौटते वक्त उनसे छेड़छाड़ की गई. यही नहीं, जांच में सामने आया है कि आरोपी के फोन पर पूरे कैंपस और हॉस्टल के CCTV कैमरों का कंट्रोल था.

चैतन्यानंद नियमित रूप से इन फुटेज को देखता था और लड़कियों की गतिविधियों पर नज़र रखता था. इस खुलासे के बाद पुलिस ने तकनीकी एंगल से भी जांच तेज कर दी है.

Advertisement

अब पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि चैतन्यानंद फरार होने के बाद से वेश बदलकर छुप तो नहीं रहा और कहीं उसे स्थानीय स्तर पर मदद तो नहीं मिल रही है. पुलिस टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

ऐसे खुली पाखंडी चैतन्यानंद की पोल
 
इस पूरे विवाद की शुरुआत 23 जुलाई को हुई थी जब मठ की ओर से पहली FIR दर्ज करवाई गई. इसके बाद छात्रों की शिकायतों पर मामला और गंभीर होता चला गया. 1 अगस्त को एयर फ़ोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को एक शिकायत मिली जिसमें SRISIIM छात्रों ने स्वामी चैतन्यानंद पर मनमाने फैसले, धमकी और देर रात व्हाट्सऐप मैसेज भेजने के आरोप लगाए.

इसके बाद 2 अगस्त को पीठ की ओर से जवाब भेजा गया कि आरोपी के खिलाफ FIR नंबर 320/2025 दर्ज हैं. 4 और 5 अगस्त को पीठम ने पुलिस को एक और शिकायत दी और 300 से अधिक पन्नों के सबूत सौंपे. इन सबूतों में छात्राओं के बयान, उत्पीड़न की पूरी जानकारी और डिजिटल एविडेंस शामिल थे. इसके आधार पर पुलिस ने नई FIR दर्ज की और जांच का दायरा बढ़ा दिया.

चैतन्यानंद का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द

इस बीच, पीठ ने चैतन्यानंद का पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द कर दिया और 11 सदस्यीय नई गवर्निंग काउंसिल का गठन किया. माना जा रहा है कि इससे मठ की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था पर चैतन्यानंद का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

Advertisement

पुलिस अब आरोपी की तलाश में कई राज्यों में दबिश दे रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की विशेष टीम भी जांच में लगी हुई है. लगातार हो रहे नए खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है . संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े राज सामने आ सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement