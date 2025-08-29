scorecardresearch
 

दक्षिणी दिल्ली में बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदलीं, जलभराव से यातायात प्रभावित

दक्षिणी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया. एमबी रोड स्थित साकेत SDM कार्यालय के बाहर पानी भरने से लोगों और कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़कें तालाब बन जाने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई.

साउथ दिल्ली की सड़कों पर भरा पानी (Photo: Screengrab)
साउथ दिल्ली की सड़कों पर भरा पानी (Photo: Screengrab)

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को राहत देने की बजाय परेशानी में डाल दिया. दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया, जिससे आम लोगों और कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

साकेत के एमबी रोड स्थित उप-मंडलीय दंडाधिकारी (SDM) कार्यालय के बाहर बारिश के तुरंत बाद पानी भर गया. ऑफिस आने-जाने वाले लोग पानी में फंस गए और कार्यालय के कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस इलाके में बार-बार होने वाले जलभराव से साफ जाहिर होता है कि मानसून से पहले नालों की सफाई समय पर नहीं की गई है.

साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान

हल्की बारिश में ही सड़कें तालाब बन जाने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. सड़क पर वाहन चालक और आम लोग जलभराव के कारण परेशान रहे. कुछ जगहों पर वाहन बीच रास्ते में फंस गए, जिससे ट्रैफिक जाम भी हुआ.

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह समस्या हर मानसून में देखने को मिलती है. प्रशासन के ध्यान न देने और नालों की समय पर सफाई न होने के कारण छोटे बारिश में भी जलभराव होने लगता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि नालों की सफाई और जल निकासी की सही व्यवस्था न होने से सड़क पर पानी जमा होता है. इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ जाता है.

हल्की बारिश में ही सड़कें तालाब बनीं, यातायात प्रभावित

दक्षिणी दिल्ली में जलभराव की यह समस्या नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. लोगों ने प्रशासन से जल्द उपाय करने की मांग की है ताकि मानसून में होने वाली बारिश में इस तरह की समस्या न हो.

(रिपोर्ट- अमरदीप कुमार)

---- समाप्त ----
