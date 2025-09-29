दिल्ली: शास्त्री भवन से गिरकर घायल हुआ अधिकारी, RML अस्पताल में भर्ती

शास्त्री भवन में केंद्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी संदिग्ध रूप से गिर गए. उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने में जुटी है कि अधिकारी गिरने के पीछे क्या कारण था.

Advertisement

X