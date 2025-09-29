scorecardresearch
 

दिल्ली: शास्त्री भवन से गिरकर घायल हुआ अधिकारी, RML अस्पताल में भर्ती

शास्त्री भवन में केंद्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी संदिग्ध रूप से गिर गए. उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने में जुटी है कि अधिकारी गिरने के पीछे क्या कारण था.

शास्त्री भवन में एक अधिकारी संदिग्ध हालत में नीचे गिर गया. (File Photo)
शास्त्री भवन से एक केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गए.

अधिकारी को गंभीर चोटों के साथ आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

