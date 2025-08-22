'40 डॉक्टरों ने शिकायत दी फिर भी नहीं हुई FIR', AAP नेताओं ने मांगा अमित शाह से मुलाकात का समय

दिल्ली के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में तैनात डॉक्टर से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक हरीश खुराना के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने पत्र लिखकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है.
सौरभ भारद्वाज ने X पर कहा कि सरकारी अस्पताल में भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा डॉक्टरों से कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज़ नहीं हुई है, जबकि 40 डॉक्टर शिकायत दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि हम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है, हालांकि आज फिर से हमने मुलाकात का समय मांगा है.
दिल्ली के सरकारी अस्पताल में BJP MLA हरीश खुराना ने सरकारी डॉक्टर के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 22, 2025
40 डॉक्टर लिखकर दे चुके हैं, फिर भी FIR नहीं हुई।
भाजपा डॉक्टरो के नहीं अपने MLA के साथ खड़ी है,
डॉक्टर हमारे समाज की रीढ़ हैं, उनके सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।
हमने दिल्ली… pic.twitter.com/fX2TZ7mwbj
क्या बोले सौरभ भारद्वाज?
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गुरुवार को एक सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर के साथ भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मार-पीट की. एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ अगर किसी ने हमले की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और 5 दिन की रिमांड पर लिया. उसके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया. दूसरी तरफ उसी दिल्ली में सरकारी डॉक्टर के साथ भाजपा विधायक हरीश खुराना ने मारपीट की, लेकिन उन पर FIR दर्ज नहीं हुई.
सभी डॉक्टरों के लिए -— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 22, 2025
कोई भी व्यक्तिगत एमएस (मेडिकल सुपरिंटेंडेंट) को यह अधिकार नहीं है कि वह डॉक्टरों या अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा के मामलों में यह “निर्णय” ले कि संस्थागत एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं।
🔹 क्या होना चाहिए:
अस्पताल के अंदर किसी डॉक्टर पर हमला एक…
सौरभ भारद्वाज ने पूछा- अभी तक क्यों नहीं हुई FIR?
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हादसे के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की हड़तालें हुईं और ये तय हुआ कि ऐसे मामलों में डॉक्टर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन यानी अस्पताल एफआईआर कराएगा. लेकिन इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि हरीश खुराना के खिलाफ 40 से ज्यादा डॉक्टरों ने लिखित में शिकायत की है, उसके बावजूद भाजपा और उनकी सरकार अपने विधायक के साथ खड़ी है, डॉक्टर के साथ नहीं. आम आदमी पार्टी ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा है. हम पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे. हमने केंद्रीय गृहमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा है.
डॉक्टर से मारपीट अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण: AAP विधायक संजीव झा
उधर, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि 21 अगस्त को दिल्ली स्थित आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना घटी. इस घटना में मोती नगर क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना द्वारा अस्पताल परिसर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई. विधायक संजीव झा ने कहा कि इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर की मांग की है और अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज में गलत मैसेज भी प्रसारित करता है. संजीव झा ने आरोप लगाया कि चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार यह घटना किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा की गई है. निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा आचरण करेंगे तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए और भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है.