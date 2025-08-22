scorecardresearch
 

'40 डॉक्टरों ने शिकायत दी फिर भी नहीं हुई FIR', AAP नेताओं ने मांगा अमित शाह से मुलाकात का समय

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गुरुवार को एक सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर के साथ भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मारपीट की. इस मामले में FIR दर्ज़ नहीं हुई है, जबकि 40 डॉक्टर शिकायत दे चुके हैं.

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायक हरीश खुराना के खिलाफ एक्शन की मांग की (Photo: PTI)
दिल्ली के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में तैनात डॉक्टर से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक हरीश खुराना के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने पत्र लिखकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है. 

सौरभ भारद्वाज ने X पर कहा कि सरकारी अस्पताल में भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा डॉक्टरों से कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज़ नहीं हुई है, जबकि 40 डॉक्टर शिकायत दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि हम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है, हालांकि आज फिर से हमने मुलाकात का समय मांगा है.

क्या बोले सौरभ भारद्वाज?

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गुरुवार को एक सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर के साथ भाजपा विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मार-पीट की. एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ अगर किसी ने हमले की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और 5 दिन की रिमांड पर लिया. उसके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया. दूसरी तरफ उसी दिल्ली में सरकारी डॉक्टर के साथ भाजपा विधायक हरीश खुराना ने मारपीट की, लेकिन उन पर FIR दर्ज नहीं हुई.

सौरभ भारद्वाज ने पूछा-  अभी तक क्यों नहीं हुई FIR?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हादसे के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की हड़तालें हुईं और ये तय हुआ कि ऐसे मामलों में डॉक्टर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन यानी अस्पताल एफआईआर कराएगा. लेकिन इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि हरीश खुराना के खिलाफ 40 से ज्यादा डॉक्टरों ने लिखित में शिकायत की है, उसके बावजूद भाजपा और उनकी सरकार अपने विधायक के साथ खड़ी है, डॉक्टर के साथ नहीं. आम आदमी पार्टी ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा है. हम पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे. हमने केंद्रीय गृहमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा है. 

डॉक्टर से मारपीट अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण: AAP विधायक संजीव झा

उधर, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि 21 अगस्त को दिल्ली स्थित आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना घटी. इस घटना में मोती नगर क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना द्वारा अस्पताल परिसर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई. विधायक संजीव झा ने कहा कि इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर की मांग की है और अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज में गलत मैसेज भी प्रसारित करता है. संजीव झा ने आरोप लगाया कि चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार यह घटना किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा की गई है. निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा आचरण करेंगे तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए और भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है. 

