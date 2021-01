गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा, CM केजरीवाल की चुप्पी पर गंभीर ने साधा निशाना

क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साधते रहते हैं. गणतंत्र दिवस के अवसर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर हमला करते हुए बीजेपी सांसद गंभीर ने कहा कि उनकी यह चुप्पी पंजाब के वोट को देखकर है.

गणतंत्र दिवस के पूरे दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली और हिंसा का मामला छाया रहा. मंगलवार की रात गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस भीड़ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा जिसने दिल्ली को तबाह कर दिया. पार्टी के हैंडल से हल्का सा बयान ही काफी है क्योंकि पंजाब में वोट बेहद अहम है. दिल्ली को अपने इस मुख्यमंत्री से शर्मिंदगी है.

Entire day has passed yet @ArvindKejriwal has not made a single comment against the mob that ravaged Delhi. Paltry statement by party handle is enough because votes in Punjab are more important!



DELHI IS ASHAMED OF ITS CM