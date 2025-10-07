नोएडा-गुरुग्राम में झमाझम बारिश, दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले ही गुलाबी ठंड की दस्तक!

दिल्ली-एनसीआर में आज (मंगलवार), 7 अक्टूबर को भी झमाझम बारिश हो रही है. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है. वहीं, दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति भी बन गई है.

Heavy Rain in Gurugram: साइबर सिटी में भी झमाझम बारिश

साइबर सिटी गुरुग्राम में भी जमकर बारिश हो रही है. बारिश की वजह से एक तरफ जहां मौसम सुहावना हो गया है. वहीं, ठंड का अहसास भी होने लगा है. मौसम विभाग ने पहले ही 7 और 8 अक्टूबर को तेज़ हवाओ के साथ दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई थी. वहीं, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का भी अनुमान था.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ घंटों के दौरान सेंट्रल दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस समय हवा की गति 40-60 किमी/घंटा रह सकती है. वहीं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है.

Recent DWR Radar image [ 15:32 IST ]suggest Moderate Thunderstorm (wind speed 40- 60 KMph) with Lightning and Hail very likely over parts of Central Delhi, South West Delhi, West Delhi, North West Delhi, North Delhi during next few hours. pic.twitter.com/6Aaq5pQ7fp — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 7, 2025

बदलते मौसम को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली में हो रही बारिश के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है.ऐसे में एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की अपडेट जरूर लें. साथ ही मौसम और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय जरूर निकालें.

बता दें कि दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है. वहीं, साउथ दिल्ली में भी मौसम सुहावना है.

तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज (मंगलवार) 7 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. IMD का कहना है कि अगले 24 घंटे ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है.

