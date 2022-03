गोवा और मणिपुर में सीएम नहीं बदलेगी बीजेपी, पार्टी हाईकमान ने किया ये फैसला

गोवा में प्रमोद सावंत ही एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे. बीजेपी आलाकमान ने प्रमोद सावंत को हरी झंडी दे दी है. बताया जा रहा है कि होली के बाद प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं. इसके अलावा मणिपुर में भी बीजेपी ने मौजूदा सीएम बीरेन सिंह को ही एक बार फिर जिम्मेदारी देने का फैसला किया है. बीजेपी आलाकमान ने मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नाम पर मुहर लगाई है. बीरेन सिंह जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.

पीएम मोदी और मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बीच मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें (एन बीरेन सिंह) बधाई दी है. हमारी पार्टी मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Met N Biren Singh (Manipur caretaker CM) and congratulated him on BJP's stupendous victory in the recently concluded Assembly Polls. Our Party is committed to working even harder to fulfill the aspirations of the people of Manipur: PM Narendra Modi pic.twitter.com/dhBkmW37hf

गोवा के कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत और गोवा बीजेपी के नेताओं ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमारी पार्टी गोवा के लोगों की आभारी है कि उन्होंने हमें फिर से राज्य की सेवा करने का जनादेश दिया. हम आने वाले समय में गोवा की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे.

Goa caretaker CM Pramod Sawant and leaders of Goa BJP met PM Narendra Modi today in Delhi.



"Our party is grateful to the people of Goa for blessing us yet again with the mandate to serve the state. We will keep working for Goa’s progress in the times to come," tweets the PM. pic.twitter.com/pNTMznhIcd