झुग्गीवासियों को मिलेगा अपना घर, PM मोदी 3,024 लाभार्थियों को सौंपेंगे फ्लैट की चाबी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 2 नवंबर 2022 को इन-सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3024 नए फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे. पीएमओ के मुताबिक, विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान, झुग्गीवासियों को भी इन फ्लैटों की चाबी सौंपी जाएगी.

पीएमओ द्वारा जारी बयान के मुताबिक, 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में इन-सीटू झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सभी को आवास मुहैया करा रही है. इस परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सुविधाओं के साथ एक बेहतर और स्वस्थ रहने का माहौल प्रदान करना है.

PM Narendra Modi will today hand over new flats to families who used to live earlier in Delhi’s jhuggi-jhopdis.



Phase I of the Project has been completed and 3,024 flats are ready to move in. These flats have been constructed at a cost of about Rs 345 crores. pic.twitter.com/O4Qvm8g80e